"С реальным результатом": Зеленский ответил, когда возможна трехсторонняя встреча

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность проведения трехсторонней встречи при участии президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, такой формат потенциально возможен в декабре в Майами на G20.

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При этом глава государства подчеркнул, что эта встреча может принести "реальные результаты". Об этом Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Переговоры о мире

Украинский президент считает формат с участием него, Трампа и Путина на сегодняшний день является одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной. Именно трехсторонняя встреча, по словам Зеленского, может дать свои плоды и приблизить мирное урегулирование российско-украинской войны.

Также он добавил, что участие представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока может создать атмосферу для результативной встречи.

"Трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами на G20", – сказал президент Украины.

Зеленский заверил, что Украина будет поддерживать такой формат переговоров. Также президент говорил о вероятности проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров в Турции.

Напомнии, президент Украины во время рабочей поездки в Нью-Йорк столкнулся с провокационными вопросами российских журналистов о возможном визите в Москву. Пропагандисты несколько раз спросили, когда именно украинский лидер собирается приехать в столицу России на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Як писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, все якобы зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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