В Германии прекратят выплаты украинцам? Опровергнут фейк о помощи беженцам

В соцсетях распространяется "объявление" берлинского центра занятости, в котором говорится, что украинским беженцам, не предоставившим документ о том, что они не стоят на воинском учете, отменят выплаты. Это "заявление" оказалось фейковым.

Видео дня

Об этом сообщили журналисты Delfi. Проведенная проверка показала, что подобной информации на сайте госучреждения нет, а распространяемое изображение – манипуляция.

Что именно распространяют пропагандисты

Фото объявления, опубликованного на дверях центра занятости (Jobcenter) берлинского района Митте, распространяется российскими пропагандистскими ресурсами в Facebook, X, TikTok и Telegram-каналах. В нем якобы говорилось:

«С 1 октября 2026 года все мужчины, посещающие Jobcenter, обязаны предоставить справку о том, что они не находятся на воинском учёте в Украине. В случае непредставления справки выплата социальных пособий будет приостановлена. Справку необходимо подать до 30 сентября 2026 года лично или по почте».

Что показало расследование

Журналисты проанализировали первоисточники, обратились в немецкие ведомства и обнаружили подтверждение подделки. В частности, об этом свидетельствует ряд фактов.

Официальные опровержения

Ни Министерство труда и социальных вопросов Германии (BMAS), ни Федеральное агентство по занятости (Bundesagentur für Arbeit) не принимали подобных решений. На официальных ресурсах немецких правительственных структур и Jobcenter нет ни одного подобного требования.

Признаки создания с помощью искусственного интеллекта

Визуальный анализ листовок показал, что текстовые блоки, шрифт и расположение логотипов содержат графические аномалии. Изображение было создано с помощью инструментов искусственного интеллекта и графических редакторов для имитации реального объявления.

Юридическая невозможность

Предоставление социальной помощи в Германии регулируется исключительно немецким законодательством (в частности, Социальным кодексом SGB II). Немецкие социальные службы не имеют ни правовых оснований, ни механизмов требовать от иностранцев справки об их военном статусе в стране происхождения для выплаты базовой социальной помощи.

Цель дезинформационной атаки

Аналитики отмечают, что подобные фейки создаются и целенаправленно распространяются в враждебных Telegram-каналах и соцсетях с несколькими целями:

спровоцировать панику и неуверенность среди украинских беженцев в Европе;

искусственно создать социальную напряженность между украинцами за рубежом и государственными институтами;

распространить ложный нарратив о якобы "принудительной депортации" или ограничении прав украинских мужчин в странах ЕС.

Фактчекеры призывают пользователей проверять любые громкие заявления об изменениях в социальных выплатах на официальных порталах немецких ведомств (Jobcenter, BMAS) или дипломатических учреждений Украины.

Также OBOZ.UA сообщал о лжи "друзей Путина" из пророссийской партии "Альтернатива для Германии". Ее представитель в Бундестаге Рене Шпрингер утверждал, что лишь 27,1% украинцев, которым предоставили статус временной защиты в его стране, работают, но, согласно официальным данным, этот показатель почти в 1,5 раза выше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!