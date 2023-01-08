Россия обстреляла украинские города после своего же объявленного 'перемирия', чтобы весь мир увидел ее ложь, – Зеленский

Россия лжет даже тогда, когда сама своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте, и сегодня мир это увидел. Москва ударила по Украине, когда сама отчитывалась о якобы "молчании" российской армии. Потому ни одна попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам 8 января. Он акцентировал, что очередные военные преступления государство-террорист совершило тогда, когда в его столице "что-то там рассказывали о якобы перемирии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из российской неволи – гарантии восстановления мира. Приближаем это каждый день", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, он напомнил, что 8 января состоялось первое в этом году освобождение наших воинов из российского плена.

"50 украинцев вернулись домой. 33 офицера, 17 – это рядовые и сержанты. Среди них – защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя, юга страны. Бойцы армии, Нацгвардии, теробороны, ВМС, пограничники. Без всякого перерыва работает наша команда, чтобы освобождать украинцев и украинок. Я сегодня их хочу еще раз поблагодарить: Буданов, Ермак, Малюк, Усов, Лубинец и другие", – заявил Зеленский.

Особую благодарность он выразил украинским подразделениям, которые пополняют обменный фонд, ведь каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, позволяет вернуть свободу кому-то из украинцев.

Президент также отметил, что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине – каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна.

"Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают там постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело…" – отметил Зеленский.

"Сегодня командующий направлением генерал Сырский объехал обороняющиеся войска на подступах к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам", – сообщил глава государства.

Также, по его словам, Украина готовится к дипломатическим мероприятиям, запланированным на эту неделю.

"Ожидаем хорошие новости для нашего государства, хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону", – анонсировал президент.

Напомним, накануне Зеленский отчитался о введении персональных и экономических санкций против 119 артистов и медийных деятелей РФ, поддержавших агрессию Кремля против Украины. По его словам, это лишь промежуточный этап, впереди еще более широкий список россиян, прямо или косвенно обслуживающих тоталитарный и оккупационный режим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, решившему ввести якобы режим прекращения огня в Украине на Рождество. Глава государства заявил, что Украина предлагала России формулу мира, но Кремлю не нужны ни перемирие, ни мир;

– Зеленский провел телефонный разговор с премьером дружественной Японии Фумио Кисидой. В нем глава украинского государства поблагодарил Токио за участие в судьбе нашей страны в трагический период войны и пригласил к реализации формулы мира.

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