В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки
Ночью в субботу, 8 ноября, в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной этого стала массированная атака России на нашу энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Спасибо всем, кто делает все, чтобы украинцы были со светом и теплом – энергетикам, работникам ГСЧС Украины, местным службам. Призываю всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Несмотря на планы врага, Украина будет иметь свет и тепло этой зимой", – написала Гринчук.
На сайтах ДТЭК тоже сообщили о том, что по приказу НЭК "Укрэнерго" в областях введены экстренные отключения электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 7 ноября, РФ устроила комбинированную атаку на Украину. Мониторинговые каналы сообщили о пусках врагом крылатых ракет "Калибр", которые были проведены из акватории Черного моря. Одновременно с этим россияне атаковали Украину ударными БПЛА и "Кинжалами", затем добавились баллистические ракеты.
