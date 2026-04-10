'Россия никогда не выиграет эту войну': в МИД Украины сделали заявление о Пасхальном перемирии

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие". В ведомстве отметили, что Украина готова действовать зеркально, если Россия действительно будет соблюдать режим тишины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X. По его словам, предложение украинского президента имеет шанс быть реализованным

"Предложение президента Украины относительно пасхального прекращения огня имеет шанс быть воплощенным в жизнь. Украинцы заслуживают праздничный день без террора. Мы увидим, где и когда начнет действовать тишина, и готовы ответить зеркально", - подчеркнул Сибига.

Министр подчеркнул, что позиция Украины заключается в том, что возобновлять удары после Пасхи нет никакой необходимости. Он отметил, что Россия никогда не сможет выиграть эту войну, однако имеет шанс ее завершить, если не вернется к атакам и согласится на длительное прекращение огня.

"Наша позиция заключается в том, что вообще нет необходимости возобновлять удары. Длительное прекращение огня проложит путь для настоящей дипломатии, чтобы положить конец этой войне, которую Россия никогда не выиграет и должна наконец прекратить", – подчеркнул Сибига.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что именно долговременное перемирие может открыть путь к настоящей дипломатии и завершению войны. Он добавил, что Украина считает прекращение огня правильной стратегией для продвижения дипломатических усилий – как в войне, развязанной Россией против Украины, так и в других конфликтах, в частности на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

В четверг, 9 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. В Кремле отметили, что перемирие объявляется с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Также в Кремле отметили, что российские войска получили приказ на этот период прекратить боевые действия на всех направлениях.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о краткосрочном "пасхальном перемирии". По его словам, Украина готова к зеркальным шагам и дает шанс Кремлю не возвращаться к ударам и после Пасхи.

Однако впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продолжать "пасхальное перемирие".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле прокомментировали вопрос возможного прекращения огня на Пасху, заявив о "гуманитарном характере" подобных инициатив и назвали "условия мира". Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "долгосрочный мир" якобы может наступить "уже сегодня", если украинская власть примет "соответствующие решения".

