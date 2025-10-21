"Россия не является надежным партнером": в ЕС объяснили, почему несогласие Венгрии не помешает отказаться от российского газа

Совет ЕС получил возможность продвинуть план постепенного отказа от российского газа без необходимости единодушной поддержки всех государств-членов. Как отметили в Брюсселе, решение принято на основе торговых норм, а не санкционного механизма.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сообщили министр энергетики Дании Ларс Огард и еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен на совместной пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС. Они уточнили, что правовая основа инициативы является "полностью понятной" и позволяет принимать решения без блокирования со стороны отдельных стран.

Европейская позиция в отношении Москвы

Реагируя на заявление Будапешта, который готовит правовые действия против этого решения, Огард подчеркнул, что речь идет именно о торговой мере. По его словам, Россия неоднократно использовала энергетику как оружие против Европы, а потому больше не может считаться надежным партнером.

"Причина, почему мы можем использовать эту правовую основу, заключается в том, что целью нашего запрета является Россия – страна, которая много раз использовала энергетику как оружие против нас, и которая действительно не является надежным торговым партнером", – сказал он.

Еврокомиссар Йоргенсен добавил, что юридическая служба ЕС подтвердила прочную правовую базу договоренностей. "И если другие страны имеют ресурсы, чтобы что-то делать в правовом поле, то пусть делают", – заявил чиновник.

Энергетическая независимость Европы

Министр энергетики Дании назвал новую инициативу частью стратегии RePowerEU, которую охарактеризовал как "Пакет свободы". По его словам, эта программа фактически закроет российскому газу путь на европейский рынок и остановит финансовые потоки в Москву.

В документе также прописана обязательная диверсификация энергоснабжения для стран, которые еще остаются зависимыми от российских ресурсов. ЕС планирует постепенно переходить на возобновляемые источники энергии, укрепляя собственную энергетическую безопасность.

Поддержка Украины и Молдовы

Огард отметил, что нынешняя ситуация в Украине подталкивает ЕС к более решительным шагам.

"То, что происходит в Украине с постоянными атаками на гражданскую энергетическую инфраструктуру, разбивает сердца. Никто из нас не хотел бы быть на месте Украины, но мы можем продемонстрировать нашу приверженность краткосрочной и долгосрочной поддержке, и государства-члены это сделали", – отметил он.

Министр добавил, что Молдова также остается в зоне риска, поэтому Евросоюз усилит помощь этим странам в стабилизации энергосистемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2028 года, с промежуточными этапами. Отмечается, что новые контракты с блоком России будут прекращены с 1 января 2026 года, а краткосрочные контракты до 17 июня 2026 года, затем Европа окончательно прекратит энергетическую зависимость от России.

