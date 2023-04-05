Россия не выиграет у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок, – Зеленский поблагодарил польский народ за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая вечером 5 апреля на площади в Варшаве, поблагодарил польского народа за поддержку нашей страны. Он отметил, что если украинец и поляк стоят бок о бок, Россия не сможет победить Европу.

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Об этом президент сказал, обращаясь к депутатам обеих палат польского парламента и представителям общественности Украины и Польши. Он добавил, что для него есть честь быть здесь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я говорю к вам словами благодарности и силы. Благодарности, потому что нет больше таких моментов, когда бы мы были врозь, когда мы были бы не объединены. Украинские и польские сердца бьются за одну свободу, за обоюдную независимость наших государств, за нашу родную Европу – наш общий дом, и мы победим!" – сказал гарант.

Глава государства подчеркнул, что нет большей силы, чем украинское и польское братство. Именно благодаря нему станут реальностью слова "Что у нас сила чужая взяла, саблей отберем". Зеленский также сказал, что каждый раз, когда украинский флаг возвращается на свое законное место на нашей земле, а российские оккупанты убегают, крепнет и польский флаг.

Он отметил, что каждый успешный бой украинских воинов за нашу независимость добавляет защиты и польской независимости. В освобождении нашей территории защитникам помогают польские "Крабы", "Перуны" и другое вооружение.

Независимость и воля Украины и Польши – это гарантия того, что свобода будет крепкой во всех странах-соседках в ЕС: Румынии, Словакии, Литве и других странах Балтии. "Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не покинет Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь", – говорит президент.

Чем больше свободы будет у нас и вокруг нас, тем больше гарантий будет и у справедливости, и у того, что враг будет отвечать за содеянное, отметил он.

"Ежи Гедройц учил, что "нет независимой Польши без независимой Украины". Это выучено. И я продолжил бы. Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок. Это выучим. И так же, как мы из тобой, Польша, стоим вместе в этой войне, будем наслаждаться и миром. Вместе! Бок о бок во всем. Вместе в Европейском Союзе, вместе в НАТО. Это продолжение нашей судьбы свободных народов!" – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Польшу. Он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписал ряд двусторонних документов.

– Во время пребывания в Варшаве Зеленский вместе с Дудой обратились к польскому народу и украинцам, отметив, что нас никогда больше не разлучит Москва.

– Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи. Он будет содержать бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

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