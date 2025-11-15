'Россия настаивает на войне': Каллас объяснила, почему стоит и в дальнейшем поддерживать Украину. Видео

Поддержка Украины остается стратегически выгодной для всей Европы. Это объясняется тем, что последствия победы России в войне могут быть значительно тяжелее.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Таким образом она объяснила необходимость дальнейшей поддержки Киева и совместных оборонных инициатив Европы.

Кая Каллас во время брифинга отметила, что ночные удары России по Киеву четко демонстрируют намерения Москвы продолжать войну.

"Сегодня в Берлине мы обсудили, как увеличить нашу поддержку Украины, одновременно развивая оборону Европы", – сказала она.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что поддержка Украины является выгодной сделкой по сравнению с возможной ценой победы России.

"Поддержка Украины – выгодная сделка по сравнению с ценой победы России. Войны проигрывают те, у кого первыми заканчиваются деньги или солдаты", – отметила она.

Каллас добавила, что для сдерживания агрессора важно продолжать оказывать давление на Россию через санкции, которые работают эффективнее в сочетании с поддержкой международных партнеров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина официально получила от Германии новые комплексы Patriot для укрепления своей противовоздушной обороны.

Также напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль обратился к западным союзникам с призывом оказать решительную поддержку Украине. Она нужна нашей стране накануне зимы, которая обещает быть "решающей".

