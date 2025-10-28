'Эта зима является решающей': глава МИД Германии призвал западных союзников оказать решительную поддержку Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль обратился к западным союзникам с призывом оказать решительную поддержку Украине. Она нужна нашей стране накануне зимы, которая обещает быть "решающей".

Об этом Вадефуль сказал в понедельник, 27 октября, после переговоров в Брюсселе. Там он в частности встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Bayerischer Rundfunk.

"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться", – заявил министр.

В прошлую пятницу "коалиция желающих" обсуждала потребность "мобилизовать все силы, чтобы Украина могла выстоять этой зимой". На Германию при этом возлагается особая ответственность.

"Украина всегда может рассчитывать на Германию", – подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

Накануне зимы страна-агрессор РФ традиционно массированно атакует объекты украинской энергосистемы, используя ракеты и дроны.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что необходимо усиливать безопасность Украины и Европы. Нужны системы ПВО, боеприпасы и оборудование для энергетики, чтобы сорвать российский террор.

Соответствующее заявление Липавский сделал после очередной массированной атаки РФ. "Ночное нападение России на Украину является еще одним доказательством того, что Путин хочет войны. Ему абсолютно плевать на предложения о прекращении огня. Именно поэтому путинизм нужно остановить", – написал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский согласился с замечанием британского премьера Кира Стармера о том, что российский диктатор не проявляет намерения прекращать агрессию. Об этом в частности свидетельствуют атаки, которые парализуют энергетическую инфраструктуру Украины.

"Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой", – сказал глава государства.

