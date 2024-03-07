'Россия – наша общая угроза': Порошенко на конгрессе ЕНП обсудил с лидерами ЕС поставки оружия для Украины

Порошенко на полях Конгресса Европейской народной партии в Бухаресте провел ряд встреч с руководителями Евросоюза и лидерами государств.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

С президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен Порошенко обсудил приоритеты повестки дня между нашим государством и Евросоюзом и предоставил ей необходимую информацию о насущных потребностях Украины на поле боя.

"Впереди много работы, но, уверен, вместе мы сможем обеспечить эффективное движение Украины к членству в ЕС. Выразил надежду, что еще в этом месяце Еврокомиссия подаст соответствующую переговорную рамку для начала вступительных переговоров с Украиной без промедлений и искусственных преград. И, конечно, пожелал успехов госпожа фон дер Ляен в баллотировании на второй срок в должности президента Европейской Комиссии. Верю в мощную представленность Европейской народной партии, нашей политической семьи, в следующем составе Еврокомиссии", – отметил Порошенко.

"С еврокомиссаром ЕС Йоханнесом Ганом нас объединяет не один час основательных обсуждений будущего Украины в Европейском Союзе. В этот раз, здесь в Бухаресте, в рамках Конгресса Европейской народной партии эта тема снова стала для нас ключевой. Прежде всего, в контексте ожидаемых вступительных переговоров между Украиной и ЕС", – пишет пятый президент.

"Мы также обсудили усиление отпора российскому вторжению и перспективы использования замороженных активов России для помощи Украине. Потому что активы агрессора должны работать ради укрепления украинского войска, нуждающегося в большем оружии и больше боеприпасов!", – отмечает Порошенко.

В разговоре с президентом Молдовы Майей Санду Порошенко подчеркнул, что у Украины с Молдовой общие вызовы безопасности, на которые нужно найти ответы вместе. "Россия – наша общая угроза, которую можно преодолеть всем демократическим миром", – считает лидер "Евросолидарности".

С премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Петр Порошенко обсудил вопрос ускорения предоставления Украине высокоточного и дальнобойного оружия, ситуации с американской помощью, а также перспективы начала переговоров о вступлении в ЕС в марте этого года.

"Особое внимание было уделено важности укрепления демократии в Украине, в частности, принципов политического и парламентского плюрализма, прав оппозиции и верховенства права", – отмечает Порошенко.

Критические потребности ВСУ Порошенко обсудил с президентом ЕНП Манфредом Вебером. "Нам необходима поддержка Украины как в отпоре российскому агрессору, так и в развитии демократии. Благодарю президента Европейской народной партии Манфреда Вебера за помощь Украине на этом пути к членству в ЕС. Обсудили ситуацию на фронте, потребности украинской армии, критические вызовы, стоящие перед нашей страной. Пожелал победы демократическим правоцентристским силам, что укрепит устойчивость и потенциал Европейского Союза", – отмечает лидер партии.

"В 2014 году Жозе Мануэль Баррозу был президентом Европейской Комиссии. На нашу судьбу пришлись первые месяцы российского нашествия, которому мы тогда дали скоординированный отпор. Какими бы сложными ни были вызовы, ответ всегда", – прокомментировал Порошенко разговор с экс-руководителем Еврокомиссии.

Во время выступления на Конгрессе Европейской народной партии Порошенко призвал западных партнеров дать Украине все оружие, которое ему нужно для победы над Путиным, скорее, вовремя, без каких-либо ограничений.

По словам пятого президента, политика расширения Евросоюза является лучшей политикой для Европы и ключом к миру, стабильности и безопасности навсегда.

"Мы должны быть амбициозными и поощрять все соответствующие стороны, чтобы сделать наше вступление возможным до следующих выборов в ЕС, в 2029 году. Это очень тяжелая работа на следующие пять лет", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Именно в Украине идет борьба за более сильную и безопасную Европу. Стойте с Украиной. Сражайтесь с нами до нашей победы. Вечная слава всем украинским героям в борьбе за нашу независимость, демократию, свободу, свободную Европу и правовой миропорядок", – сказал Порошенко.