'Это может быть очень быстро': Зеленский заявил, что без давления Россия способна оккупировать Молдову и другие страны Восточной Европы

Страны-партнеры должны давить на Россию не только ради Украины. Остановить войну сейчас надо потому, что в противном случае страна-агрессор сама не остановится и начнет оккупацию территорий других европейских стран – в первую очередь Польши, Молдовы и стран Балтии.

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Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам во время брифинга 4 июня, почему он призывает партнеров к единству. По его убеждению, ожидать готовности российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры не стоит.

"Ожидать не стоит, поскольку Путин не хочет мира, а только ультиматумы и только полная оккупация Украины, а также белорусской, молдавской, литовской, латвийской территории. Казахстан, как мне кажется, также может быть на очереди (не дай Бог, конечно). Но мы говорим об угрозах – поэтому есть угроза для Польши", – отметил украинский лидер.

Об этом Владимир Зеленский говорил недавно с президентом Румынии и, по его словам, был услышан.

"Все понимают, что может быть оккупация Молдовы. И тогда они сразу же окажутся на границе Румынии – немедленно. Это может быть очень быстро. Поэтому нам не надо ожидать того времени, когда Путин будет готов к миру. Нужно давить, и тогда, возможно, будет мир", – заявил президент Украины.

По его определению, хотя партнеры "уже близки к этому", все равно "нужно единство лидеров".

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что завершение войны России против Украины возможно лишь при условии предоставления четких гарантий безопасности - в частности таких, которые сделают невозможным новую агрессию со стороны Кремля. Одним из вариантов он назвал автоматическое приобретение Украиной членства в НАТО в случае еще одного вторжения со стороны России.

Он также разделяет мнение, что Путин не остановится в Украине, потому что имеет очень амбициозные планы. Сенатор уверен, что новыми целями российской агрессии могут быть уже упомянутые Молдова, Грузия, Польша и прочие.

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