Россия может аннексировать Донбасс и провести там фиктивный референдум, – Госдеп

В Государственном департамента США считают, что Россия может полностью аннексировать Донецкую и Луганскую область. Чтобы "легитимизировать" оккупацию украинских территорий захватчики могут провести там псевдо-референдумы.

Об этом сказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Его брифинг состоялся в понедельник, 9 мая и транслировался на Youtube. Представитель учреждения напомнил, что страна-агрессор уже использовала такой сценарий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности "референдумы" проводили во временно оккупированном Крыму и в части Донбасса. Сейчас же, как сказал Прайс, США снова обеспокоены тем, что РФ может повторить подобный сценарий.

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"Власти России, пытаясь предоставить своей оккупации налет легитимности, проводили фиктивные выборы. И мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", – заявил Прайс.

Ранее СМИ писали, что Россия якобы планирует в мае провести так называемый референдум о присоединении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также страна-агрессор намерена создать в Херсонской области "ХНР". В то же время, украинская разведка сообщает, что такие задумки РФ могут быть полностью разрушены украинским сопротивлением на территории области. Москве "референдум" в Херсонской области нужен, чтобы продать россиянам победу в Украине.

Вместе с тем, херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что на временно захваченных территориях области не планируется проведение "референдума". По словам предателя, Россия не собирается "возвращать" регион Украине.

Напомним, что перед полномасштабной войной РФ "признала независимость" незаконных "Л/ДНР". В Европейском Союзе после этого приняли пакет санкций против России. Ограничения признали все 27 стран-членов ЕС.

Украина со своей стороны сообщила о подозрении главе и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ за то, что они поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны.

К слову, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения "референдумов" на захваченных россиянами территориях они не будут признаны Украиной и миром. Кроме того, он предупредил, что такое решение Кремля усложнит возможные переговоры Киева с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сообщали, что на временно захваченной территории Херсонской области враг проводит подготовку к проведению так называемого референдума – печатают бюллетени, уточняют личные данные местных граждан Украины.