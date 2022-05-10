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Россия может аннексировать Донбасс и провести там фиктивный референдум, – Госдеп

Ольга Липич
Новости политики
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Россия может аннексировать Донбасс и провести там фиктивный референдум, – Госдеп

В Государственном департамента США считают, что Россия может полностью аннексировать Донецкую и Луганскую область. Чтобы "легитимизировать" оккупацию украинских территорий захватчики могут провести там псевдо-референдумы.

Об этом сказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Его брифинг состоялся в понедельник, 9 мая и транслировался на Youtube. Представитель учреждения напомнил, что страна-агрессор уже использовала такой сценарий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности "референдумы" проводили во временно оккупированном Крыму и в части Донбасса. Сейчас же, как сказал Прайс, США снова обеспокоены тем, что РФ может повторить подобный сценарий.

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"Власти России, пытаясь предоставить своей оккупации налет легитимности, проводили фиктивные выборы. И мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", – заявил Прайс.

Ранее СМИ писали, что Россия якобы планирует в мае провести так называемый референдум о присоединении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также страна-агрессор намерена создать в Херсонской области "ХНР". В то же время, украинская разведка сообщает, что такие задумки РФ могут быть полностью разрушены украинским сопротивлением на территории области. Москве "референдум" в Херсонской области нужен, чтобы продать россиянам победу в Украине.

Вместе с тем, херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что на временно захваченных территориях области не планируется проведение "референдума". По словам предателя, Россия не собирается "возвращать" регион Украине.

Путин хочет создать "ХНР" на Херсонщине и присоединить к РФ "Л/ДНР"

Напомним, что перед полномасштабной войной РФ "признала независимость" незаконных "Л/ДНР". В Европейском Союзе после этого приняли пакет санкций против России. Ограничения признали все 27 стран-членов ЕС.

Украина со своей стороны сообщила о подозрении главе и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ за то, что они поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны.

К слову, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения "референдумов" на захваченных россиянами территориях они не будут признаны Украиной и миром. Кроме того, он предупредил, что такое решение Кремля усложнит возможные переговоры Киева с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сообщали, что на временно захваченной территории Херсонской области враг проводит подготовку к проведению так называемого референдума – печатают бюллетени, уточняют личные данные местных граждан Украины.