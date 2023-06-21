Китай хочет манипулировать Россией, поэтому поддерживает Путина меньше, чем мог бы, – спикер ЕС

Настоящие намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане и, похоже, каким-то образом держит кремлевского диктатора Владимира Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости в российско-украинской войне. Пекин при этом использует Москву для собственной выгоды.

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Такое мнение озвучил представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано в эфире "Украинского Радио". По его словам, китайская поддержка России – это "не больше чем реверансы на красной дорожке", и это свидетельствует о том, что Кремль проигрывает. Кроме того, КНР выгодно превратить РФ в лояльную и зависимую от нее страну.

Стано отметил, что с самого начала большого российского вторжения в Украину Запад начал давить на Пекин, "чтобы его действия соответствовали заявлениям". Дело в том, что КНР "пытается преподносить себя как защитника современного мира и мирового порядка, как ответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН". Однако слов было больше, чем дела.

Стано сказал, что очень трудно оценить, было ли взаимодействие Запада с Китаем эффективным, потому что Пекин как партнер очень непрозрачен.

"Мы не знаем, что на самом деле задумал Китай. Мы можем лишь предполагать. Но факт остается фактом – Китай, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане. Похоже, Китай каким-то образом держит Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости или совершить еще больше ужасов, если у него для этого есть потенциал и возможности. Однако это лишь предположение.

Мы склоняемся к мнению, что, да, Китай играет свою роль. И чем на дольше будет затягиваться конфликт, чем больше Путин будет показывать истинное лицо агрессии со всеми этими зверствами и тому подобное, тем больше Китай будет давить на него", – предположил европейский политик.

Как писал OBOZREVATEL:

– 18 июня 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин с официальным визитом, став первым американским дипломатом такого уровня, посетившим Китай за последние пять лет. Одной из главных целей этого вояжа, по сообщениям американских СМИ, является установление "открытого и мощного общения" с китайским руководством.

– По итогам встречи Блинкен подтвердил политику "одного Китая", а также сказал, что Пекин обещал не поставлять России оружие для ведения войны против Украины. Более детально о визите – читайте по ссылке.

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