Пекин дистанцируется от Кремля? Китай заверил, что не будет поддерживать Россию в войне. Результаты визита Блинкена

18 июня 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин с официальным визитом, став первым американским дипломатом такого уровня, посетившим Китай за последние пять лет. Одной из главных целей этого вояжа, по сообщениям американской печати, является установление "открытого и мощного общения" с китайским руководством. Как сообщают СМИ, Блинкен встретился не только с главами МИД Китая Цинь Ганом и канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, но и с самим председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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После длительных переговоров пресс-служба американского госсекретаря обнародовала основные положения результатов диалога с китайскими чиновниками, который сам Блинкен назвал достаточно конструктивным. Фактически, внимание всего мира в рамках этого визита было приковано к трем основным темам: война в Украине, тайваньский вопрос и китайско-американские отношения. Все эти острые вопросы были обсуждены в ходе дипломатического разговора.

США стремятся стабилизировать отношения с Китаем и не поддерживают независимость Тайваня

Было заявлено, в частности, о необходимости стабилизации двусторонних отношений между США и Китаем. Блинкен отметил, что соперничество с Китаем не должно переходить в конфликт, а США не пытаются сдержать экономическое развитие КНР, ссылаясь на значительный рост торговли между странами. "Китайский экономический успех также выгоден США, но некоторые конкретные технологии должны быть защищены для обеспечения нашей национальной безопасности". Тайваньский вопрос также не стал сенсацией в ходе совместных переговоров: Блинкен подтвердил политику "одного Китая", которой США придерживаются несколько десятилетий и которая означает, что есть только одно китайское правительство, но две политические системы мирно уживаются между собой. "Эта политика не изменилась. Мы не поддерживаем независимость Тайваня", – заявил американский госсекретарь, отметив, что США не стремятся изменить статус-кво в регионе. Любая потенциальная напряженность вокруг Тайваня "может привести к экономическому кризису, который коснется всего мира".

Китай должен повлиять на войну в Украине в рамках принципов суверенитета и территориальной целостности

Наибольшее наше внимание привлекает тема войны в Украине и позиция Китая на этот счет, о чем также был активный разговор между Блинкеном и китайским руководством. По его словам, во время визита состоялся "активный разговор" о глобальных проблемах, включая "агрессивную войну России против Украины". Было заявлено, что США будут приветствовать инициативы Китая по урегулированию украинского конфликта при условии, что они основываются на закрепленных в Уставе ООН принципах суверенитета и территориальной целостности. "Мы были бы готовы приветствовать китайскую инициативу, которая была бы справедливой и основывалась бы на принципах Устава ООН", – отметил американский дипломат. Также Блинкен предложил продлить "на длительный срок" Черноморскую зерновую инициативу, работающую в интересах многих стран Азии и Африки.

Китай не планирует поставлять оружие России

Однако наиболее важным для Украины заявлением Блинкена после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином стала констатация того, что власти Китая не передавали и не будут передавать России оружие для использования в войне против Украины. "…Китай говорил в последние недели и повторял не только нам, но и многим другим странам, что они не оказывают и не будут предоставлять России летальную помощь для использования в Украине, и это важное обязательство и важная политика", – отметил глава Госдепартамента США. В то же время Энтони Блинкен отметил, что США обеспокоены возможностью передачи военной помощи России через китайские частные компании. Не секрет, что в некоторых случаях такие поставки могут быть направлены на укрепление военного потенциала России, особенно это касается беспилотных летательных аппаратов, оптических приборов, микроэлектроники и т. д. "Это вызывает обеспокоенность, и я указал на это нашим китайским коллегам и призвал их быть внимательными в этом вопросе", – добавил госсекретарь США.

Итак, предварительные итоги чрезвычайно важного визита главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Китай можно назвать весьма оптимистичными. На фоне обострения мирового геополитического кризиса намеки на сближение двух основных игроков на международной арене однозначно положительны. Статус Тайваня пока не будет пересматриваться двумя заинтересованными сторонами, что дает небольшие, но все же надежды на потенциальное мирное урегулирование этого вопроса. Таким образом, наиболее ожидаемой для многих в мире стала четкая констатация китайским руководством своих намерений о невмешательстве в войну в Украине путем прямой военно-технической помощи Российской Федерации. При условии достаточно дружественных отношений КНР и России такие публичные обязательства Пекина – болезненный удар по планам Кремля продолжать агрессивную войну в Украине.

Однако наибольшие дипломатические возможности Китая до сих пор не реализованы, ведь потенциально Пекин легко может заставить Москву прекратить войну и вывести войска с оккупированных территорий Украины, однако пока не получил от коллективного Запада достойных предложений об условиях такого дипломатического шага.