Россия хочет создать на территории Херсонщины 'псевдореспублику', а в Беларуси идет перемещение техники – Генштаб

В то же время морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск к участию в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов. Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых заданий БТГр (батальонно-тактические группы) части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.