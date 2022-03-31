Россия хочет создать на территории Херсонщины "псевдореспублику", а в Беларуси идет перемещение техники – Генштаб

Юрий Сергиенко
Новости политики
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Россия хочет создать на территории Херсонщины 'псевдореспублику', а в Беларуси идет перемещение техники – Генштаб

Страна-агрессор Россия хочет создать в Херсонской области псевдореспублику. Для реализации такого сценария враг намерен привлечь, в частности, сотрудников ФСБ.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 31 марта. Также зафиксировано перемещение российской военной техники в Беларуси.

  • Руководство Российской Федерации рассматривает вопросы формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории РФ производится отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.

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  • Для реализации сценария по созданию в Херсонской области очередной псевдореспублики задействованы сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба РФ. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой разъяснительной работы с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.

  • В то же время морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск к участию в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов. Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых заданий БТГр (батальонно-тактические группы) части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.

  • В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа в дальнейшем от прохождении службы и нежелание подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

  • На территории Республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники Вооруженных сил РФ, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружении и технике действующих на территории Украины группировок.

  • На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

  • Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Во всех направлениях противник успешно сдерживается Вооруженными силами Украины, на отдельныхнаши войска осуществляют успешные контратаки.

  • Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.

  • Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей противника – 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 31 марта.
Сводка Генштаба ВСУ на утро 31 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.

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