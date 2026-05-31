'Россия дронами давит на НАТО': Зеленский рассказал о коварной тактике Путина

Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже если они движутся в направлении соседних стран. Если это невозможно, Киев оперативно информирует партнеров и координирует с ними дальнейшие действия.

В то же время Москва использует такие полеты для проверки реакции НАТО и оценки возможностей его систем ПВО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Face the Nation.

"Россия использует дроны, чтобы давить на страны НАТО и оценивать реакцию. Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Ведь российские войска регулярно запускают беспилотники вблизи границ государств-членов НАТО, в частности Румынии, Польши и стран Балтии. Такие действия Кремля направлены не только на атаки против Украины, но и на испытание готовности союзников реагировать на потенциальные угрозы.

Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин анализирует реакцию западных стран и сравнивает ее с событиями предыдущих лет. Таким образом Москва проверяет, насколько эффективно страны, граничащие с Россией и Беларусью, способны перехватывать ракеты и беспилотники.

Украина пытается сбивать все вражеские дроны еще до того, как они могут представлять угрозу соседним государствам. В случаях, когда это невозможно, украинская сторона немедленно передает партнерам необходимую информацию и помогает координировать реагирование на угрозу.

Напоминаем, что Румыния официально обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки систем противовоздушной обороны после падения российского беспилотника на жилой дом в городе Галац. Также Бухарест решил закрыть единственное российское консульство в стране и выслать генерального консула РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министерство иностранных дел Турции выразило "обеспокоенность" относительно удара российских беспилотников по Украине в ночь на 29 мая. Дело в том, что один ударный дрон россиян попал в турецкое судно. В МИД Турции признали, что "атаковано беспилотным летательным аппаратом" именно турецкий сухогруз АНТ, и что в результате инцидента двое турок "получили легкие травмы", подчеркнули "важность воздержания от эскалации", но не уточнили, кто именно атаковал корабль.

