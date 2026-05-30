'Важно воздержаться от эскалации': в МИД Турции отреагировали на атаку российского дрона по их судну

Министерство иностранных дел Турции выразило "обеспокоенность" по факту удара российских беспилотников по Украине в ночь на 29 мая. Дело в том, что один ударный дрон россиян попал в турецкое судно. В МИД Турции признали, что "атаковано беспилотным летательным аппаратом" именно турецкий сухогруз АНТ, и что в результате инцидента двое турок "получили легкие травмы", подчеркнули "важность воздержания от эскалации", но не уточнили, кто именно атаковал корабль.

За состоянием пострадавших "пристально следит" генконсульство Турции в Одессе. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Беспокойство Турции

"Наши опасения относительно рисков и угроз, возникающих в регионе в результате недавней эскалации войны в Черном море, а также наши предупреждения относительно ее потенциальных негативных последствий для Турции доносятся на всех уровнях до всех соответствующих сторон", – утверждают в турецком министерстве.

Дипломаты Турции предостерегают все стороны "воздерживаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта". По их словам, призывы Турции к обеспечению прохода гражданских судов в Черном море и к прекращению войны путем переговоров "остаются актуальными".

"Мы также напоминаем соответствующим сторонам, что мы готовы разработать меры, ориентированные на результат, и направленные на предотвращение дальнейшей эскалации и ускорение мирного процесса", – добавили в МИД страны.

Что предшествовало

Во время атаки в ночь на 29 мая Россия, среди прочего, нанесла целенаправленный удар по турецкому судну. Сухогруз ANT направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту. Но в результате попадания в надстройку судна возник пожар.

На помощь экипажу судна прибыли бойцы подразделений Морской спасательной службы и ВМС, которые смогли быстро локализовать пожар. Но из-за российского удара ранения получили двое членов экипажа судна. Пострадавших катерами ВМС эвакуировали, и доставили в медицинское учреждение.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что в течение вечера и ночи россияне атаковали сразу три иностранных торговых судна, которые двигались по морскому коридору в Черном море.

А поврежденный турецкий сухогруз отбуксировали для проведения ремонта.

