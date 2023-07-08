Россия должна немедленно вывести свои войска из ЗАЭС, – Порошенко на встрече с руководством МАГАТЭ

Петр Порошенко во время встречи с заместителем генерального директора МАГАТЭ Лиди Эврар и руководителем Кабинета гендиректора Яцеком Былицы отметил, что Россия создает глобальную угрозу, пока ее оккупационные войска находятся на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

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"Первоисточником всех вызовов в сфере атомной энергетики, с которыми сейчас сталкивается Украина, является неспровоцированная и варварская война путина против нашего государства", – отметил пятый президент.

Он подчеркнул, что россия должна немедленно вывести все свои войска и со станции, и с территории Украины в целом.

"Только так можно вернуть безопасность и предсказуемость и обезоружить ядерный шантаж путина", – считает Порошенко.

"Подробно остановились на угрожающей ситуации вокруг ЗАЭС. Подчеркнул, что МАГАТЭ следовало бы усилить информационную кампанию для предоставления объективной информации об угрозах для ЗАЭС в связи с российской оккупацией станции", – сообщил Петр Порошенко в Facebook.

Он также предложил разместить на ЗАЭС мощную миссию "энергетических миротворцев" МАГАТЭ во избежание худшего сценария.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко убежден, что 500 дней полномасштабного вторжения показали настоящую силу Украинского народа.