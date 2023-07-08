Порошенко: 500 дней великой войны показали нам нашу силу

Петр Порошенко уверен, что 500 дней полномасштабного вторжения показали настоящую силу Украинского народа. Путь к победе трудный, но Украина ее получит – написал пятый президент в Facebook, сообщает "Европейская Солидарность".

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"Эта война научила нас многим вещам. Что самое ценное в мире можно упаковать в рюкзак и взять за руку. Что самой болезненной утратой может стать собрат, которого ты знал всего несколько часов", – пишет Порошенко.

"Мы поняли, что настоящая вера — это продолжать бороться, когда тебе дают всего 3 дня. Что демократия может и должна быть с кулаками, артиллерией и самолетами. И мы убедились, что за язык могут убить, за него можно сесть, но без него невозможно выжить", – убежден пятый президент.

"И мы знаем, что украинцы — это люди, которые вселенную перевернут, но получат все для Вооруженных Сил. Что даже в самые темные и самые холодные времена есть друзья, которые всегда придут на помощь", – отмечает Порошенко.

"И мы видим, что путь к победе очень длинный, но конечный – и нас там уже ждут", – убежден Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что Вооруженные Силы сейчас вносят главный вклад для вступления нашего государства в Европейский Союз.