Россия должна еще больше ослабеть, что отвечает национальным интересам Китая, который просто ее использует в своих целях: интервью с дипломатом Левченко

Для российского президента Владимира Путина, который все более изолирован из-за начавшейся в Украине войны, это лишь второй зарубежный визит после объявления его в розыск Международным уголовным судом. Поэтому поездка в Китай – важный момент для создания имиджа лидера, который имеет друзей. Хотя кремлевский диктатор (уже и официально. – Ред) все чаще воспринимается как младший партнер, зависящий от приверженности китайского правителя. Для Китая встреча на саммите "Один пояс, один путь" – возможность продемонстрировать свой союз и партнерство с Россией в противовес США и другим западным странам.

Кремль все больше зависит от поддержки Пекина, чтобы выстоять в войне, уничтожающей российскую экономику. Россия сегодня полностью зависеть от Китая. Так, экспорт из КНР в РФ за 2023 год вырос сразу на 57%. В сентябре этого года на юань пришлась почти половина всех международных расчетов Москвы, в то время как в январе 2022 года – всего 0,4%. Кроме того, Китай стал крупнейшим импортером энергоресурсов из России по достаточно низким ценам.

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Пока что Россия мало что может сделать с дисбалансом в отношениях. Москва очень нуждается в сотрудничестве с Пекином, чтобы удержать свою экономику на плаву и продолжать войну назад и дальше будет смотреть на Китай, как на своего главного спасителя в сегодняшних реалиях.

Своими мнениями по поводу встречи Путина и Си Цзиньпина, а также возможных договоренностей между Россией и Китаем в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

– После полугодового перерыва Путин и Си снова встречаются. Похоже, для обоих этот визит имеет определенный символизм. Для Путина – возможность показать, что он не в такой уж изоляции от мировых лидеров. Для – что Россия находится у него в " глубоком кармане " и может его использовать для борьбы против США и Запада. На ваш взгляд, каковы основные причины визита Путина в Китай. О чем они могут договориться?

– На Владимира Путина расписан ордер на арест Международным уголовным судом, поэтому он для большинства стран мира является нежелательным лицом в контексте его по приезду туда, ведь органы правосудия такой страны должны арестовать. Китай – одна из немногих стран, куда Путин может уехать без опасений возможности его задержания.

В Пекин он прибыл не с двусторонним визитом, а в качестве главы российской делегации на третьем саммите "Один пояс, один путь", в котором приняло участие 23 главы государств и правительств. Конечно, Путин использует эту возможность для проведения двусторонних встреч с политическим руководством Китая и разговора тет-а-тет с главой КНР Си Цзиньпином. Москву беспокоят вопросы возможной военной китайской помощи и развития взаимной торговли, поскольку экономика России находится под международными санкциями.

– Что Китай может предоставить Путину, кроме самого факта, что лидер такой влиятельной страны в целом с Путиным говорит? Какую поддержку Пекин может оказать Москве, в частности, в контексте войны России против Украины?

– Официальный Пекин отрицает, что оказывает военную поддержку Москве. Китай официально провозгласил нейтралитет в российско-украинском военном столкновении, которое на самом деле является самой большой войной после Второй мировой, которую в Москве называют "специальной военной операцией". Именно такое название использует и китайская дипломатия. Потому что если это признать войной, то Пекин должен осудить и наказать того, кто развязал войну, а так есть пространство для маневра в развитии невоенного сотрудничества с Кремлем, а также выдвижение каких-то мирных инициатив без осуждения агрессора.

Китай покупает в большом количестве энергоносители у России по невысоким ценам, так как Москве мало куда можно продать такие большие объемы, которые раньше покупала Европа. Скажем, европейские покупатели брали у России 130 млрд. куб. м. газа ежегодно. Сейчас этому потихоньку приходит конец, поэтому Москва через газопровод "Сила Сибири" пробует поставлять КНР 38 млрд кубов газа ежегодно, а кроме того 10 млрд кубов через Дальневосточный трубопровод.

Сейчас Москва строит дополнительно трубопровод "Сила Сибири-2" с возможностью транспортировать в Китай дополнительно еще 50 млрд кубов газа. Поэтому Китай с удовольствием берет российский газ по дешевым ценам, снабжая Россией товарами широкого потребления. Пока военные поставки не зафиксированы, но гражданские китайские дроны массово закупаются РФ, которая их перенастраивает для военных нужд.

– Незадолго до этой встречи в Китае была опубликована карта, на которой российский остров на реке Амур, обозначен как китайская территория. Это не повлекло почти никакой реакции со стороны РФ. Это означает, что Россия в полной зависимости от Китая и ничего не может противопоставить на сегодня. Насколько РФ сегодня младший партнёр Китая.

– Согласно Айгунскому договору от 1858 г. и Пекинского 1860 года Российская империя отобрала у Китая огромные территории на Дальнем Востоке рядом с Маньчжурией. Это половина миллиона квадратных километров насильственно отобранных у династии Цин. Так что один остров на Амуре по сравнению с воровством огромных территорий почти от Байкала до Тихого океана просто пустяк. Кстати, в китайских учебниках истории для школ и университетов эта территория называется издавна китайской. Не исключено, что со временем Пекин потребует ее возвращения из России. Но пока не сейчас. РФ должна еще больше ослабнуть, что в принципе отвечает национальным интересам Китая. Кстати, на этих территориях в 1917-21 годах существовала Украинская Дальневосточная республика, так как более трети населения всего этого огромного края составляли украинцы - переселенцы из так называемого Зеленого клина. Но с приходом большевиков все украинское здесь начало уничтожаться, а сегодня уже ничего и не осталось, разве что в фамилиях уроженцев этого края.

– Перед самым визитом Путин дал интервью для китайских СМИ. Основной месседж – Запад плохой, придумал какие-то правила и заставляет всех за ними жить, а мы с Китаем против такого развития событий. Кажется, именно этот визит подчеркивает союз России и Китая против США и Запада в столь сложное для всего мира время.

– Путину и официальной Москве не нравится существующий международный порядок, так как он основан на международном праве и уважении существующих государственных границ. Когда Россия стала страной-агрессором, ставящей целью захватить земли соседних государств, то ей уважение к государственному суверенитету других стран мешает. И дело не в однополярном мире, а в том, что США не собираются участвовать в бандитском перераспределении территорий других государств, к чему призывает Москва. Кремль живет категориями конца 19-го века – то есть времен существования агрессивного империализма, приведшего к Первой и Второй мировым войнам.

Китай за последние десятилетия набрался сил и превратился в государство с амбициями мирового лидерства. Москва себя считала супер государством в советское время, но после распада СССР она не тянет на эту роль. Но у Путина и его окружения есть амбиции вернуть военно-политическое величие СССР, провозгласив себя его преемником. Поэтому Кремль говорит о многом полярном мире, в котором вроде и Москва какой-то полюс, однако все понимают, что мир стал биполярным, где только Вашингтон и Пекин являются полюсами.

Китай готов использовать Россию, позиционирующую себя как антизападная, антиамериканская страна. Но лидеры США и ЕС предупредили Пекин об опасности его сближения с агрессивной Москвой, что принесет только конфронтацию с коллективным мероприятием. По экономическим причинам Пекину это не выгодно, но по геополитическим он готов играть на противоречиях Москвы и Вашингтона, чтобы давить на США, которые в свою очередь считают своим главным конкурентом не Россию, а Китай.

– В течение многих лет Израиль проводил довольно тесную внешнюю политику как с Пекином, так и с Москвой. Однако в последнее время обе страны стали откровенно враждебно относиться к Израилю и критиковать его ответные действия на атаку ХАМАС. Россия и Китай имеют тесные связи с Ираном, стремящимся создать коалицию против Израиля. Саммит Китай-Россия может повлиять на ход войны Израиля с ХАМАСом? Насколько Россия и Китай могут принять участие в мирных переговорах?

– Израиль традиционно являлся сферой влияния США, поэтому Россия и Китай общались с ним, понимая большое влияние на него Вашингтона. Так как США занимают ярко выраженную об израильской позиции, то частично Пекин и особенно Москва сближались с ХАМАСом для противовеса проамериканскому Израилю. Нанесение удара по Израилю там считается одновременно ослаблением США. Поэтому Москва и Пекин могут себя позиционировать как некоторые посредники, однако на самом деле они имеют откровенную о палестинской и при этом острой антиамериканской позиции. Израильский премьер не захотел принять с визитом украинского президента и поспешил связаться с Путиным, думая, что тот поможет решить проблемные отношения с палестинцами, и на следующий день он получил мега провокацию с ракетным ударом по больнице в Газе. был обвинен Израиль. До такого ХАМАС сам без подсказки Москвы не мог бы додуматься, потому что террористическая деятельность является выразительной приметой современной России. Мы в Украине ежедневно встречаемся с актами российского терроризма.

– Кажется, Китай сегодня устраивает то, каким образом идет война в Украине. Судьба украинцев их не беспокоит. Россия ощутимо в войне не проигрывает и в полной зависимости от старшего восточного брата. На ваш взгляд, что Си может предложить Путину, кроме того, что уже предоставляет?

– Китай не слишком заинтересован как в победе России, так и в ее поражении. Победа Москвы станет ударом по западным ценностям, которые Китай не разделяет, однако укрепление России как страны-соседи вредит интересам Пекина. Под удар сразу попадут страны Центральной Азии – бывшие советские республики, с которыми Китай сейчас развивает очень тесные отношения и гарантирует им, особенно Казахстану сохранение территориального суверенитета.

В российской Госдуме уже зарегистрировали законопроект о возрождении СССР, а точнее необходимость вхождения бывших советских республик в состав России. Подобные планы российской экспансии не совсем соответствуют китайскому видению ситуации. Пекин решил, что пришло время взять Центральную Азию под свое крыло, а здесь такие воинственные амбиции Кремля. Поэтому во взгляде предоставления России военной поддержки Китай будет учитывать много факторов и спешить не будет. Россия пока откровенно не проиграет, однако существует неотвратимая тенденция ослабления русской армии. Но при таком сценарии быть вместе с проигравшей страной не в интересах Пекина.

– Последний раз когда Путин посетил Китай – Россия начала войну. Полномасштабное вторжение в Украину создало для руководителя КНР проблемы. Возможны ли принятия каких-либо решений относительно войны в Украине на этот раз? Например, " заморозка " боевых действий? Кажется, китайцы не против такого развития событий.

– Не исключено, что Си знал об агрессивных намерениях Москвы и Путин мог его заверить, что все будет быстро и бескровно. Но Кремль провалился и попал и в серьезную международную изоляцию. Москва полезна Китаю, потому он держит ее рядом с собой. У Кремля союзников мало, поэтому поддержка Пекина может быть решающей. Но Китай не торопится. Вопрос достижения мира был бы интересом Пекина, даже если Украина потеряет свои территории. Но когда Киеву удастся развенчать такой подлый ход России и коллективный Запад станет горой за территориальную целостность Украины, Китай не будет нагнетать ситуацию и стоять до конца с Москвой – нет смысла. Россия тогда должна разбираться сама, без помощи Пекина.

– Присутствовавшие на китайском форуме представители ЕС во время выступления Путина демонстративно вышли из зала. В то же время в Пекине прошла теплая встреча Путина с премьер-министром Венгрии Орбаном. Кремлю все же удается разъединить Европу в вопросе отношений с Россией?

– Путин в ПАСЕ признан политиком-диктатором. Его хочет наказать Международный уголовный суд, поэтому европейские политики игнорируют главу Кремля. Но у Путина есть верный товарищ Виктор Орбан, который за оказанную российскую финансовую поддержку готов решать для Москвы любые вопросы в ЕС и НАТО. Об этом хорошо знают во всех европейских столицах, так что Орбан воспринимается как личный адвокат Путина. Он провел встречу с московским диктатором, в угоду своему сюзерену назвал российскую агрессию против Украины "специальной военной операцией". Когда точно Орбан стал на 100% человеком Москвы сказать сложно, но какие факторы его к этому побудили догадаться не трудно, так как широко известно как действует Москва – подкуп, обещания, шантаж… Средства влияния Кремля давно понятны. Только далеко не все покупаются на такие трюки Москвы, однако венгерский премьер, кажется, купился.