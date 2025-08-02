В субботу, 2 августа, президент Украины встретился с руководителями НАБУ и САП – Семеном Кривоносом и Александром Клименко. Во время заседания, стало известно о том, что антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии.

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Об этом говорится в традиционном обращении Владимира Зеленского. Президент также добавил, что, к сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. По его мнению, абсолютно аморальные. И должна быть полная и справедливая ответственность за это.

"Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", – подчеркнул президент.

О чем еще говорил президент в обращении 2 августа

– Докладывал сегодня также министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведения.

– Утром вышли указы о нашей государственной благодарности людям, которые делают и делали все, чтобы защитить Украину, наших людей, нормальную жизнь.

– Журналистку Викторию Рощину отметил орденом Свободы – к сожалению, посмертно. Она была для многих олицетворением свободы, и очень важно, что сейчас ее помнят – помнят все, помнят украинские журналисты, многие неравнодушные люди. Вечная память!

– Отметил также званием Героя Украины наших воинов: подполковников Романа Оноприйчу и Николая Шевчука – это ребята из Службы безопасности Украины и Национальной гвардии Украины, – также полковника Олега Мироненко, тоже нацгвардейца.

– И еще трех воинов Вооруженных Сил Украины – очень крепких ребят – я отметил Крестами боевых заслуг. Это воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады – солдаты Евгений Нетесаный и Александр Курце и сержант Владимир Гузенко. Ребята проявили себя очень храбро, очень стойко в боях в Донецкой области – в Покровском районе, на позициях в Андреевке. Гордимся такими нашими воинами.

– Была встреча с нашим украинским чемпионом, настоящей легендой Украины Александром Усиком. Я поблагодарил его за победы ради Украины и украинцев, за нашу мотивацию, за украинский характер, который демонстрирует себя миру. Мы договорились с Александром, что он также поможет Украине на международном треке – в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Украину должны слышать на всех уровнях. Украинскую силу точно слышат. Мы обсудили также развитие спортивной инфраструктуры, поддержку спортивной активности молодых украинцев. Все будем реализовывать.

– Также был сегодня доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Я хочу поблагодарить за наши специальные дальнобойные операции на территории России. Это очень ощущается. И каждая из них ощутима для врага, и наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, следовательно, будет получать справедливые ответы.

– Были на неделе и соответствующие реализации Службы безопасности Украины против тех, кто ослабляет нашу защиту. Разоблачен достаточно серьезный российский агент в Воздушных силах, также экс-чиновник Министерства обороны Украины, который пытался зарабатывать на закупках продуктов для нашей армии.

– Все наши органы правопорядка и каждый, кто на своей должности должен защищать наше государство и наших людей, – все должны давать результаты для Украины. Для нас с вами. Для устойчивости нашей Украины. Для справедливости в Украине. Для защиты Украины. И защиты всех нас, нашего народа.

Что предшествовало

В субботу, 2 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В конце июля СБУ и Национальная полиция задержали 14-х организаторов схем по уклонению от мобилизации в разных областях Украины. Среди злоумышленников – администраторы Telegram-каналов и чиновники государственных учреждений.

Напомним, что 2 августа стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам. По данным СМИ, к ней причастен и Сергей Гайдай.

Позже стало известно о том, что правительство сегодня направит президенту проект об увольнении председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая.

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