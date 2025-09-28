'Россия будет отвечать за все': Зеленский – о массированной атаке по Украине, важных разговорах с партнерами и поставках оружия. Видео

Российская армия продолжает свой террор против украинцев, подлые удары по гражданской инфраструктуре, ведь руководство оккупантов в Кремле отвергло все реальные предложения мира. Поэтому РФ заслуживает действительно жесткого давления.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 28 сентября. Его обращение опубликовано на YouTube-канале ОП.

Массированный обстрел Украины

Президент начал с доклада о последствиях российской атаки, осуществленной в ночь на 28 сентября. Весь день ликвидация последствий продолжалась в Киеве и Киевской области, в Запорожье и других регионах.

"Большинство поражений – это обычные дома, это гражданские объекты. Пострадали более 80 человек, четыре человека, к сожалению, погибли, и среди них – один ребенок", – сообщил Зеленский, выразив соболезнования всем потерпевшим.

В столице значительно повреждено одно из зданий Института кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. академика Н. Д. Стражеско. Там погибли два человека. Президент отметил, что восстановление медучреждения должно быть как можно быстрее. "И правительство должно с этим помочь", – сказал он.

Всего в Киеве зафиксированы повреждения на 32 локациях.

"Российский удар по Запорожье был чрезвычайно жестоким. К счастью, без погибших, но только там, в Запорожье, почти 40 человек этой ночью пострадали", – рассказал глава государства. Он поблагодарил всех, кто привлечен к спасению украинцев и ликвидации последствий обстрела.

"Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика – Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом. Фактически в течение этих недель, когда продолжалась Генеральная Ассамблея ООН, Россия буквально каждый день, каждый час использовала для ударов по Украине", – подчеркнул президент.

Необходимость санкционного давления

Именно подлые удары, которые наносит оккупационная армия, то, что делают захватчики, а не то, что говорят в Кремле, характеризуют Россию.

"Они отвергли все реальные предложения мира и заслуживают действительно жесткого давления", – сказал Зеленский.

Он отметил, что уже на следующей неделе Киев ожидает такого давления на Москву, в частности от Европы, которая должна принять новый пакет санкций – уже 19-й по счету.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота России", – указал президент.

Россияне запускают БПЛА со своих танкеров

Зеленский сообщил, что санкции очень нужны, особенно учитывая последние данные разведки.

"Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для пусков и управления дронами, которые запускают против европейских стран. Это еще одно свидетельство, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота", – отметил президент.

"Также рассчитываем на сильные шаги Соединенных Штатов Америки. Мы говорили с президентом [Дональдом] Трампом о том, что реально может подтолкнуть Россию к изменению позиции и остановить войну. Мир имеет инструменты, которые сработают действительно миротворчески", – добавил Зеленский.

Переговоры с Финляндией, Норвегией и НАТО

В воскресенье президент Украины разговаривал с финским коллегой Александром Стуббом, поблагодарил его за поддержку.

"Мы скоординировали контакты с нашими партнерами и, в частности, с Америкой. Важно, чтобы мы постепенно продвигались и к финализации гарантий безопасности. Тех вещей, которые могут и эту войну помочь закончить, и сдержать Россию от любой другой агрессии", – рассказал Зеленский.

Еще один разговор был с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Одной из тем был очередной массированный обстрел, во время которого противник применил более 500 дронов (из них "Шахедов" – около 350) и 48 ракет, в том числе две аэробаллистические.

"Именно поэтому ПВО для Украины – неизменно первый приоритет. Спасибо партнерам, которые помогают. Норвегия – среди них, это один из самых сильных наших партнеров. Спасибо тебе, Йонас!" – обратился Зеленский к главе норвежского правительства.

Также состоялись телефонные переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Они обсуждали, среди прочего, программу PURL.

"Программа работает, очень активно помогает, это именно та программа, которая позволяет нам покупать американское оружие за средства партнеров в Альянсе. И это такие вещи, как ракеты для Patriot, ракеты для HIMARS. Уже в PURL'е есть шесть государств, которые предоставили средства: Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Канада. Еще шесть стран заявили о готовности присоединиться: Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Бельгия, Исландия. Спасибо всем! Это то, что действительно помогает. Мы будем на неделе вместе с европейскими нашими друзьями работать, чтобы как можно быстрее реализовать договоренности по ПВО", – сообщил президент.

Он выразил уверенность в том, что "обязательно Россия будет отвечать за все, что делает".

"Спасибо каждому в мире, кто помогает Украине – нашим людям, нашему государству, нашей независимости. Слава Украине!" – закончил обращение Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Венгрия и Словакия отказались принять требование президента США Дональда Трампа и прекратить покупку российской нефти.

– Владимир Зеленский заявил, что вскоре Словакии предложат альтернативные шаги по энергетической поддержке. При этом о нефти и газе из РФ речь не идет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!