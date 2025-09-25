'Орбан нужен Трампу не как партнер, а как торпеда внутри ЕС': Бессмертный объяснил, что это означает

Американский президент Дональд Трамп воспринимает Европу как конкурента США, и ему нужны такие "полезные контрагенты" в ЕС, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С одной стороны Трамп давит на Европейский Союз, требуя прекратить покупать энергоносители у России, а с другой не собирается как-то влиять на власти Будапешта.

Своим видением ситуации поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он намекнул, что демарши Орбана выгодны главе Белого дома.

Европа – ключевой конкурент в глазах Трампа

Журналист поинтересовался, действительно ли президент США может, как выразился он сам, "позвонить и решить вопрос с отказом от покупки нефти у РФ".

"Его фразы о звонках и Орбане не имеют никакого значения. Он ничего не скажет Орбану", – ответил дипломат.

"Во-первых, по Орбану – Трамп этим вопросом заниматься не будет. Ему Орбан нужен не как партнер, а как торпеда внутри Европейского Союза. И он обязательно будет искать себе подобных "полезных контрагентов". Трамп уже давно точит зубы на Европейский Союз. И проблема здесь не в Урсуле фон дер Ляйен, не в Мерке или Макроне. Американский политик в целом воспринимает Европу как конкурента. Причем ключевого конкурента", – отметил Бессмертный.

В апреле 2026 года в Венгрии состоятся выборы нового парламента. Если Орбан и его политсила выиграют голосование, то венгерский премьер "превратится в настоящую торпеду, которая будет бить Европу по всем направлениям".

"Поэтому Трамп не решит вопрос с Орбаном. В глубине души я даже уверен, что эти слова главы МИД Венгрии Сийярто, мол "мы не откажемся", это уже готовый сценарий: Орбан будет молчать, а Сийярто все объяснит", – предположил дипломат.

Проблему Орбана могут решить только в ЕС

Бессмертный убежден, что повлиять на лидера Венгрии могут сами европейцы.

"Потому что Орбан недооценивает ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Это не те женщины, которые будут подходить к проблеме с "женским сердцем". Они жесткие и последовательные", – сказал он.

В Евросоюзе "способны и готовы" применить свои рычаги. "За девять месяцев этого года она (президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. – Ред.) уже дважды пережила правые "бунты" в Европарламенте. У нее в интервью прямо спрашивают: "Как вы это оцениваете?" А она спокойно отвечает: "Каждый должен делать свою работу. Я не собираюсь тратить время на тех, кто хочет разрушить ЕС". То есть она прекрасно понимает, что происходит", – заявил украинский политик.

