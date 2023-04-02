Накануне 1-го апреля с.г. как Международного дня смеха, а в этот же день в России отмечают День дурака, Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики Российской Федерации. Первый человек России пояснил, что в связи с большими изменениями на мировой арене необходимо обновить основные положения концепции российской внешней политики. Потрясения на международной арене якобы вынуждают Россию "скорректировать документы стратегического планирования, особенно концепцию внешней политики", заявил Владимир Путин на заседании Совета национальной безопасности.

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По словам главы дипломатии Сергея Лаврова, в новом документе подчёркивается "экзистенциональный характер угроз, создаваемых действиями враждебных стран", США квалифицируются как "главный двигатель и лидер антироссийской линии". Политика Запада, направленная на ослабление России всеми средствами, характеризуется как "гибридная война нового типа", сказал Лавров, добавив, что новая внешнеполитическая стратегия России строится на том принципе, что "антироссийским мерам враждебных стран будут постоянно противодействовать, а в случае необходимости и жёстко". Принятие новой внешнеполитической стратегии подтверждает наличие глубокого разрыва между Москвой и странами Запада с момента начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Прошёл год, когда российская армия совершила тяжкие преступления в украинском городе Буча под Киевом, где были зверски убиты более тысячи четырехсот граждан Украины, в том числе дети. Москва назвала всё это маскировкой и мистификациями, а убитых на улицах украинского города якобы сыграли актёры из Англии и США. Кремль действительно считает, что мир в основном населён дураками, и так "продает" свою историю о кровавых событиях в Буче. В годовщину массового убийства украинского населения в Бучу приехали не только Президент Украины Владимир Зеленский, но и Президент Молдовы Майя Санду, главы правительств Хорватии Андрей Пленкович, Словении Роберт Голоб и Словакии Эдуард Хегер. Президенты Еврокомиссии и Европарламента направили обращение о необходимости суда над всеми российскими военнослужащими и их командирами, совершившими Zлодеяния против невинных мирных жителей Бучи. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому все виновные получат справедливый суд и наказание за то, что невозможно описать без слёз. Здесь и молодые девушки, неоднократно изнасилованные, а затем убитые и сожженные российскими насильниками, и случай, когда мать и младенец были убиты, их привязали мёртвыми с помощью скотча, а между ними неприметно заложили гранату, чтобы, когда кто-то хотел их разделить и сам бы погиб. Всю эту человеческую шваль, именуемую русским солдатом, будет судить справедливый международный суд. И во главе каждого военного Zлодеяния российской армии стоит Верховный Главнокомандующий РФ, который будет нести ответственность не только за кражу украинских детей, но и за преступления, совершённые его подчиненными. Он лично наградил убийц населения Бучи из 64-й российской мотострелковой бригады.

Так Верховный убийца из Кремля определил стратегию и направления российской внешней политики. Россия декларирует, что не считает себя врагом Запада и не изолирует себя от него и у неё нет враждебных намерений. Но Запад вроде как представляет собой "экзистенциальную угрозу" для Москвы. Москва рассчитывает на то, что страны Запада поймут бессмысленность конфликта и согласятся на равноправное взаимодействие. Россия считает политику Вашингтона главным источником риска для собственной безопасности и международного мира. Приоритетом внешней политики РФ будет "устранение остатков американского господства в мире". Активно используется тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженных нападений на Россию и её союзников. Москва якобы стремится гарантировать безопасность для всех стран на основе принципа взаимности. Для Кремля особенно важно всестороннее углубление связей и координации с такими глобальными центрами силы как Китай и Индия. Декларативная, но на самом деле не реальная главная цель – превратить регион в зону мира, добрососедства и процветания.

Создается впечатление, что Кремль утвердил новую внешнеполитическую стратегию перед началом председательствования России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в течение апреля месяца, чтобы международная общественность лучше понимала декларируемые (но не реальные) взгляды Москвы на основные внешнеполитические вызовы в мире. Гибридное российское председательствование в Совбезе скандально, поскольку страна-агрессор будет давать рекомендации и ставить на голосование постоянных и непостоянных членов СБ ООН вопросы войны и мира в Украине, где российская оккупационная армия убивает мирное население каждый день, уничтожает мирные украинские города, обстреливает ракетами исключительно гражданскую инфраструктуру. Как говорится: добро пожаловать в мир смеха и анти реализма, где преступник будет рассматривать свои Zлодеяния и давать им свои оценки и рекомендации, чтобы избежать их в будущем. Внимательно следим за кремлёвский идиотизмом в день дурака, так как Сергей Лавров лично приедет на открытие российского председательствования. Он обязательно будет соседом по камере с военным преступником Владимиром Путиным, даже если у него есть иллюзия, что его никто не тронет. Так считал глава министерства иностранных дел Третьего рейха фон Риббентроп. На процессе в Нюрнберге в 1945 году он заявил, что лично не совершал ни одного военного преступления и мало что знает о концлагерях и практике массового уничтожения мирного населения. Международный суд ему не поверил и вынес решение о смертной казни через повешение. Теперь у международного суда нет смертной казни, поэтому за Zлодеяния он заменит повешение пожизненным заключением. Достойный конец дипломатической карьеры. Вероятно, что Сергей Лавров окажется в международной тюрьме не один. Там он наверняка встретит много своих друзей из Кремля и сможет частенько играть в карты в популярнейшую русскую народную игру "дурака".