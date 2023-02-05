Блог | Орест Сохар: Российский "Панцирь С-1" прикрывает, но не защищает. Доказано израильтянами

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" - безумовна гордість російської оборонки, і розроблений для участі в парадах, підняття бойового духу ватників та самозаспокоєння панівної верхівки Мордору. Ну щось на кшталт шаманських амулетів, аби ніхто не наврочив. Подивіться самі.

Видео дня

Ефективність отого хваленого ЗРГК - 19%. Це офіційні дані московитів за підсумками війни в Сирії. "Панцир" "не бачить" дрібні та тихохідні цілі, до яких саме належать безпілотники. Щоправда, він здатен реагувати на бойових гусей, принаймні русаки скаржилися, що великих птахів часто сприймає за БПЛА.

ЗРГК особливо неефективний в умовах міської забудови. Через висотки комплекс ще слабше фіксує загрози, а ракети дуже часто руйнують навколишні будинки. Багато таких випадків було у Бєлгороді.

Ізраїль публічно принизив путінський "Панцир С-1", показавши, що його ефективність близька до нуля.

З десяток отих "панцирів" стоїть на озброєні армії Ірану. Ізраїль відправив зграю дронів на декілька іранських стратегічних об’єктів, і жоден збитий не був. Хоча це зовсім не заважає московитам і далі гордитися своїм комплексом.

До речі, орки незабаром дізнаються, що таке ефективна протиракетна оборона. Прем’єр Ізраїлю Бенджамін Натаньяху сказав, що думає над передачею "Залізного купола" Україні. Ця система виявляє ціль за декілька секунд, а її ефективність оцінюється в 87-90%. "Купол" здатен збивати "гради", "урагани", снаряди, мінометні міни та безпілотники.

Відтак: ЗРГК "Панцир С-1" на дахах російських будинків - це не лише демонстрація страху кремля, але й неповноцінності та ефективності комплексу, "що не має аналогів у світі". ‼️ Те ж саме можна сказати взагалі про всю "сучасну" російську ППО: московити вирубують парки у Москві та натицюють там С-400, створюючи ілюзію захищеності. Але це вже зовсім інші історія.

Підписуйтеся на "Орестократію". Розширює горизонти!!!