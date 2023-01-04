Российские террористы уничтожили ледовую арену в Дружковке, ее использовали как хаб для распределения гуманитарной помощи, – Зеленский

2 января российские захватчики крылатой ракетой нанесли удар по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке Донецкой области. Локация, где до 24 февраля 2022 года функционировала детская спортивная школа, а после – собиралась и отправлялась гуманитарная помощь для временно захваченных населенных пунктов и на фронт.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, традиционно обращаясь к украинцам на своем Telegram-канале. Он указал, что Россия своими действиями в очередной раз собрала показания против себя на будущем трибунале.

"Российская ракета против Альтаира в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем она пришла в Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор Донбасса и других земель Украины", – обозначил политик.

Зеленский добавил, что потуги оккупанта запугать или довести до изнеможения своими атаками свободных украинцев завершатся провалом. Украина продолжает бороться за свою независимость, будущее своих детей и Кремлю уже не подвластно обратить нашу позицию вспять.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 января Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Его участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужногои руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Также президент предупредил украинцев, что российские захватчики продолжат атаковать Украину иранскими дронами, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности во время сигнала воздушной тревоги.

"У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать – и сделаем все, – чтобы и эта цель террористов потерпела крах, как и все остальные", – подчеркнул Зеленский.

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