В первые месяцы после начала большого вторжения в Украину Владимир Зеленский публично выступил с призывом от западных стран с большей военной поддержки, а украинские послы возмущались "сдержанной" реакции партнеров. Для многих это выглядело сознательным отказом от высокой политики — допустимо допустимым для страны, которая подверглась наглому нападению.

Видео дня

Но история с поставками танков Leopard показала, как изменилась политика как таковая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине легкие колесные танки AMX-10 RC, не ожидая международных соглашений между союзниками по коалиции помощи Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса поработать с партнерами, чтобы увеличить поставки танков для украинской армии. Президент Польши Анджей Дуда во время наблюдения во Львове заявил о готовности страны передать Украине роту танков Leopard в случае формирования международной коалиции.

Это не то, что иное, как открытие давления в Берлине — и немецкие политики хорошо проверяются, что происходит. Лидер скорости президент социал-демократов Ларс Клингбайль резко ограничил Макрона за то, что Франция, по сути, "обнаружил табу" и не дождался международных договоренностей между союзниками.

Но Макрон точно знал, что он делает. Традиционно политики договариваются в тишине кабинетов. Однако на согласованные позиции, на чтение отчета и отчетных записок, на важные и решения уходят недели, если не месяцы. Диктатуры оказываются более эффективными демократиями, поэтому именно поэтому они могут бить, не задумываясь. Пока политические демократические страны исследуются, в стороне какой направляет государственный курс, истекает срок их полномочий или просто начинается предвыборная кампания. А Путина и власть может разлучить только смерть. Он уже "пересидел" Буша, Обаму, Трампа, Саркози, Олланда и даже Меркель! Случайность, Макрона, Байдена и Шольца тоже собирается пересидеть.

Российские танки, находящиеся под окном

Эффективным лекарством от бюрократии и осторожностью проявилась гласность. Западные политики начали делать то, что начали в начале войны украинские лидеры и дипломаты — апеллировать к общественному мнению. В связи с тем, что они относятся к общественному мнению своих стран, к общественному мнению относятся к тем странам, в которых они находятся.

Это, конечно же, еще не смерть политики в ее привычном применении. Но это гибель медлительности и осторожности. Путинская война слишком многое поставила на карту с точки зрения безопасности и выживания. Да, можно бороться с Кремлем обычными методами, можно проводить бесчисленные согласования рано и согласования, можно в глубине души вычислить, что или поздно Путин одумается, поймает бесперспективность этой войны и захочет "сам уйти" из Украины — как все еще предрекают немецкие социал-демократы , эти верные рыцари циничной благонамеренности. Только вот не заметишь, как российский танк раскрыт у тебя под окном.

Многие на Западе — причем очень разные политики — это, судя по всему, уже поняли. Понял Дуда, переживший о бесперспективности и опасности заигрывания с Москвой. И понял Макрон, продолжавший контактировать с Путиным даже после начала войны (с другой стороны, контакты с Путиным — лучшее лекарство от любых иллюзий).

Этими политиками просто больше не интересуются вздохи в кабинетах, все эти встречи "вы же сами понимаете" и прочие классические бюрократические приемы. Да, конечно, они умеют играть в эти игры — лучше, чем Зеленский , и не хуже, чем Шольц. Иначе Макрон не стал бы президентом Франции, а Дуда — президентом Польши. Но у них просто больше нет времени на эти игры. Мир изменился, и политика изменилась. Теперь многое, о чем мы могли только догадываться, будет зависеть прямо у нас перед глазами.