Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спутники осуществляют разведку военных объектов США и партнеров на Ближнем Востоке в интересах Ирана. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к потенциальным атакам на стратегические цели в регионе.

Подтвержденная слежка состоялась несколько дней. Об этом сообщил глава государства.

24 марта российские спутники зафиксировали американо-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. Также был зафиксирован международный аэропорт Кувейта и часть нефтяного промысла на месторождении Большой Бурган.

На следующий же день, 25 марта, состоялась съемка авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии.

26 марта под наблюдение попали: нефтегазовое месторождение Шайбах в Саудовской Аравии, авиабаза Инджирлик в Турции и авиабаза Аль-Удейд в Катаре.

В этом перечне нет украинских объектов, однако сама активность РФ вызывает беспокойство из-за ее возможных последствий. Президент подчеркнул, что подобная разведка обычно предшествует ударам.

"Когда в Украине проводится съемка объектов, мы всегда знаем, что их надо прикрывать, потому что прорабатывается операция по их уничтожению".

Сейчас есть сомнения со стороны Украины относительно целесообразности ослабления санкций против России в условиях такой активности.

"Если "русские" это делают, как можно снимать санкции?", – добавил президент.

Международное давление на агрессора должно усиливаться, а не ослабляться, учитывая возможную передачу разведывательных данных для атак на объекты союзников.

Напророчил президент Владимир Зеленский раскритиковал решение США частично отменить санкции в отношении России и Беларуси. По его убеждению, такие шаги ослабляют международное давление на агрессоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что поражение Ирана означает не только стабилизацию на Ближнем Востоке и исчезновение террористических прокси в других государствах. Это также довольно значительное ослабление страны-агрессора России и в целом всей "оси зла". Именно поэтому Кремль пойдет на все в помощи своему сообщнику Тегерану.

