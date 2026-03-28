В Одессе неизвестные напали на группу оповещения ТЦК: один из военных получил тяжелое ножевое ранение

В субботу, 28 марта, в Одессе во время выполнения служебных обязанностей на представителей ТЦК и СП совершили групповое нападение. В результате столкновения один из военнослужащих получил тяжелое ножевое ранение и был срочно доставлен в больницу.

Правоохранители начали следственные действия, нападавшим может грозить пожизненное заключение. Об инциденте сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

Происшествие произошло на улице Николая Боровского в Хаджибейском районе. Совместная группа оповещения остановила мужчину для проверки военно-учетных документов в соответствии с действующим законодательством. Во время проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

При попытке военнослужащих сопроводить мужчину в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов, на них было совершено групповое нападение. В результате нападения группа людей применила спецсредства и холодное оружие.

В результате атаки один из военных получил тяжелое ножевое ранение. Его оперативно госпитализировали, сейчас медики оказывают необходимую помощь.

Правоохранительные органы уже получили видеозаписи с бодикамер и работают над установлением всех причастных. Предварительно действия нападавших квалифицируют по статьям о препятствовании деятельности ВСУ и посягательстве на жизнь военнослужащего.

