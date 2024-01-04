Министерство иностранных дел Украины сделало заявление по поводу российских ракетных атак. Объекты, атакуемые российской армией в Украине, исключительно гражданские. Россия ведёт войну с украинскими женщинами, детьми и пожилыми людьми. Террористический режим в Москве должен почувствовать, что международное сообщество не закроет глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры. Ответом на террор должно стать ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия 300+ километров. Россия переступила границу и теперь решение о передаче замороженных российских активов для нужд Украины является не только справедливым, но и оправданным. Пока террористический режим в Кремле продолжает убивать украинцев, РФ не место в международных организациях, а её дипломатам – в столицах цивилизованных государств.

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Напомним, что 2 января силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 59 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, три крылатых ракеты "Калибр". Украина отразила самую большую за всю историю комбинированную ракетную атаку, осуществленную с применением гиперзвукового оружия. Ни одна страна мира не имеет такого опыта. Силам ПВО Украины удалось сбить 10 аэробаллистических ракет "Кинжал" за раз, хотя Москва продолжает рассказывать, что сбить эту ракету технически невозможно. Это действительно качественный рекорд сил противоракетной обороны Украины, спасших от смерти тысячи людей и многие объекты гражданской и военной инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения российские войска запустили по Украине более 7500 ракет разных типов. Украинские воины доказали своё мастерство, а западные системы ПРО, такие как Patriot и IRIS-T – свою эффективность и преимущество над российским оружием. Уже были сбиты 25 "Кинжалов". Поэтому усиление защиты неба современными средствами ПВО - жизненная необходимость для украинцев, ведь враг будет и дальше наращивать интенсивность ракетных и воздушных атак.

При этом того же 2 января, во время широкомасштабного ракетного нападения на Украину в результате внештатной ситуации российская ракета Х-101 упала в село Петропавловка Воронежской области РФ, в результате чего была выжжена улица, разрушены 7 домохозяйств, погибли 11 жителей села, 21 человек ранен. Таким образом, российская армия несет угрозу не только всему миру, но и самим русским. Это уже не первый случай. В апреле 2023 года российская ракета внештатно упала в Белгороде, в октябре 2022-го - российский Су-34 упал на многоэтажку в Ейске. Подобные “внештатные" ситуации – следствие низкой квалификации личного состава и технических дефектов российского вооружения и военной техники. В войне с Украиной Кремль отказался от качества в пользу количества. Погибшие и пострадавшие в Петропавловке – жертвы начавшейся Путином агрессии в отношении Украины. Эти люди, как и сотни тысяч их соотечественников, оставались бы живыми и здоровыми, если бы не бессмысленная авантюра Кремля. Однако Москве безразлична судьба жителей Петропавловки. Несомненно, количество подобных инцидентов будет только увеличиваться. Поэтому в остановке разрушительной для себя и своей страны войны должны быть, прежде всего, заинтересованы сами россияне.

В ответ на недавние массированные ракетные атаки России по Украине Совет Украина – НАТО проведет экстренное заседание. Поддержка Украины со стороны НАТО – важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора. Украина воспользуется кризисным консультационным механизмом Совета Украина-НАТО согласно договоренностям, достигнутым в рамках Вильнюсского саммита Альянса. Одной из ключевых тем экстренного заседания Совета будет укрепление противовоздушной обороны Украины. Российские ракеты угрожают уже не только Украине, но и государствам-членам НАТО, таким как Польша и Румыния. Усиление оборонных возможностей Украины – это также укрепление безопасности НАТО.

Произошло ещё одно очень важное событие. 3 января прошёл обмен пленными. Из российской неволи удалось вернуть 230 украинцев. Благодаря усилиям Украины, давлению международного сообщества и посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов процесс обмена, замороженный Москвой 5 месяцев назад, наконец удалось разблокировать. Среди освобождённых – 48 человек, считавшихся пропавшими без вести, 6 – незаконно лишённых свободы гражданских, 5 – женщин, 7 – защитников острова Змеиный, а также защитники Мариуполя и воины Национальной гвардии, захваченные на Чернобыльской АЭС. Некоторые из них находились в плену с начала полномасштабного вторжения. Это самый большой по количеству обмен. Всего за время полномасштабного вторжения удалось вернуть из российской неволи уже 2828 украинцев. Долгожданный обмен состоялся на фоне тревожных сообщений о нарушении Россией Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Работа по освобождению пленных не прекращается ни на мгновение. Есть надежда на продолжение обменов и в ближайшие недели.