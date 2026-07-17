Российские компании выпрашивают в Индии дополнительные партии бензина: в ISW отмечают рекордный топливный кризис в РФ

Российские энергетические компании начали обращаться к нефтеперерабатывающим заводам Индии с просьбой увеличить поставки бензина из-за острого дефицита топлива. Этот кризис связан с последствиями длительных украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре страны-агрессора, которые существенно сократили её собственные производственные мощности.

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В результате Москва всё больше зависит от импорта готового топлива. Об этом говорится в свежем отчёте аналитиков Института изучения войны (ISW).

Россия запрашивает бензин у Индии

По данным аналитиков ISW, ссылающихся на источники Reuters, крупнейшие российские нефтяные компании ("Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл"), пытаются договориться с индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями о дополнительных поставках бензина, что свидетельствует об обострении проблем с обеспечением российского рынка топливом.

Собеседники агентства также сообщили, что как минимум одна партия бензина уже была отправлена из Индии в Россию, а в ближайшее время ожидаются новые поставки.

В частности, танкер Agni под флагом Коморских островов погрузил в порту Вадинар около 42 тысяч тонн бензина, после чего перегрузил топливо на судно Garnet у побережья Египта. Ожидается, что этот танкер прибудет в российский порт Витино в Мурманской области в конце июля.

Также известно, что танкер Varg уже покинул индийский порт Вадинар с партией бензина. Ожидается, что судно пройдет через Суэцкий канал, после чего перегрузит топливо на другой танкер у побережья Египта, откуда груз отправится в Россию.

В то же время представители трех государственных нефтеперерабатывающих заводов Индии подтвердили, что российские компании обращались к ним с просьбой увеличить поставки бензина. Однако они отметили, что в настоящее время не располагают достаточными избыточными объемами топлива, которые можно было бы направить на экспорт.

По словам одного из осведомлённых собеседников, в будущем бензин из Индии может поступать в Россию посредством перевалки с судна на судно, что позволяет организовывать поставки через посредников.

Украина усугубляет топливный кризис в России

Аналитики отмечают, что последствия украинской кампании по ударам на большие расстояния уже приобрели беспрецедентные масштабы. По их оценкам, удары беспилотников могли вывести из строя от 20% до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

В результате среднесуточные объемы переработки нефти в России сократились до 3,91 млн баррелей, что стало самым низким показателем с марта 2005 года.

"Дальнобойная ударная кампания Украины против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры снижает мощности России по переработке нефти, усугубляет дефицит бензина в большинстве российских регионов и на оккупированной территории Украины в течение последних нескольких недель, и вынуждает Россию экспортировать свои запасы сырой нефти и импортировать очищенный бензин из таких стран, как Индия", – говорится в материале.

В ночь с 16 на 17 июля бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили ещё 12 судов "теневого флота" РФ в Чёрном море. Всего за 12 суток операции в Азовско-Черноморской акватории было поражено уже 159 кораблей. Большинство из них подбито в Азовском море.

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