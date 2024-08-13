Российские элиты в смятении. План был победить НАТО, а они вынуждены оборонять Курск. Интервью с Жирновым

Украинские войска с 6 августа проводят военную операцию в Курской области. Этот факт застал российское руководство врасплох и бросает вызов путинскому режиму. "Сверхдержава" без полного контроля над своей территорией – это демонстрация ее слабости и уязвимости. Такое развитие событий подрывает широко распространенную идею, что российский диктатор Путин держит в руках все карты войны и может диктовать условия. Эффект и цель Курской операции могут заключаться еще и в том, чтобы еще раз продемонстрировать ошибочность западного аргумента о "российских красных линиях".

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Похоже, что события в Курской области влияют на внутреннюю повестку РФ. Объявление в охваченной боями области контртеррористической операции (КТО) под началом ФСБ подтверждает, что Путин недоволен тем, как военное командование РФ справляется или способно справиться с ситуацией. Похоже, что из-за ситуации в Курской области также в смятении как олигархи, так и приближенные Путина. Ведь еще совсем недавно представители элиты рассуждали об организации Кремлем военных операций в соседних странах НАТО и захвате городов вроде эстонской Нарвы, а теперь вынуждены защищаться на своей территории.

При каких условиях Путин может потерять авторитет и власть? Почему диктатор ввел КТО, а не военное положение? Как отреагирует элита на Курскую операцию Украины? Может ли Путин из-за операции в Курской области отменить свой ультиматум Украине и сесть за стол переговоров?

Своими мыслями относительно этих и других вопросов в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился международный эксперт из Франции, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

– Провал системы – это почти тотальное мнение среди так называемых "военкоров" РФ из-за молниеносной операции ВСУ в Курской области, которая подрывает широко распространенную идею, что у Путина и России все под контролем. Операция украинских войск в Курской области и их продвижение вызвали у российской элиту оторопь. Ведь еще совсем недавно они рассуждали об организации Путиным военных операций в соседних странах НАТО, а сейчас они видят, что "СВО" явно идет не по плану". Как это отразится на элитах России, они могут воспринять последние события как удар по репутации Путина? Будет ли иметь успех операция в Курской области, дестабилизирующая влияние на руководство РФ?

– Все давно уже поняли, что никакой огромной Российской державы нет. РФ сегодня – огромная по территории, очень слабая, экономически неэффективная страна. И это все понимают. Никто просто не решался это дело показать. И вот Украина в очередной раз сама решила продемонстрировать такое положение вещей.

То есть, грубо говоря, у Российской Федерации есть фронт по типу Первой мировой войны, который они выстроили с 2014 года на Донбассе. Там понастроили бетонных укреплений, создали линии обороны с той и с другой стороны. Но если вы возьмете просто крепкий батальон и войдете в Брянскую, Орловскую или в Липецкую области, то вы их, как Пригожин в 23-м году, можете занять в течение нескольких часов. И никто там защищаться не будет. Потому что надо понимать, что 17,5 миллионов квадратных километров с населением 145 миллионов защитить нельзя. Кстати, поэтому россияне говорят, что мы с такой угрозой можем бороться только ядерными силами. Мол, если что, то тогда просто забросаем ядерными бомбами, и все.

Что касается поведения элиты в России, то мне кажется, что она давно шатается, но боится что-то предпринимать, потому что понимает, что в РФ нет такого сакрального права собственности, какое существует на Западе. То есть у них у всех можно отнять любой бизнес, какой бы крупный он ни был и сколько бы лет они этим ни занимались. И поэтому они все не согласны с тем, что затеял Путин, за исключением тех, кто зарабатывает на военно-промышленном комплексе. Все остальные в принципе глобально недовольны. Но высказываться публично, за редким исключением, они боятся.

– Между тем российский олигарх первой величины Дерипаска дал интервью японскому агентству, в котором необычно резко высказался о путинской войне в Украине. Он жестко раскритиковал расходы России на войну, саму войну назвал "сумасшедшей" и призвал к переговорам о прекращении огня без каких-либо условий. Учитывая, что Дерипаска все еще вхож в Кремль, имеет большой авторитет, чтобы это могло значить?

– Заявления Дерипаски – такой гром среди ясного неба, потому что в первый раз действительно значимый в РФ человек, встроенный в систему, вдруг сказал открыто, что это все – полнейшая ошибка и войну надо заканчивать. На мой взгляд, высказывания Дерипаски как раз и продемонстрировали общие ощущения в олигархической среде РФ на сегодня. То есть вот этот тренд недовольства Путиным, он есть, но он такой вялотекущий. Грубо говоря, если Путина кто-то уберет или все это дело закончится, то элиты сразу же все скажут, что мы вообще тут с ним боролись уже много лет. Но сейчас вылезать на амбразуру борьбы против Путина они не готовы и не хотят. Так что какого-то заговора олигархов вряд ли стоит ждать, но недовольство будет расти.

– Невзирая на масштаб украинской операции, а она уже охватила сотни квадратных километров территории России, Путин все равно не называет это вторжением, не вводит военное положение, а дает команду для организации контртеррористической операции и наделяет почему-то именно ФСБ большими полномочия в этом плане. Это недоверие к военным, на которых обрушилась основная критика из-за операции ВСУ?

– Есть так называемая "специальная военная операция", есть зоны "СВО", в которые входит Донбасс, Запорожская и Херсонская области, Крым и немножко Белгородская область, где началось наступление на Харьков. Все остальные области не входят в зону "СВО". Поэтому глава Генштаба РФ Герасимов не командует никакими другими регионами. Все другие регионы находятся под юрисдикцией местных властей, то есть губернаторов, Росгвардии и ФСБ. Плюс на границе в остальных областях есть пограничники, которые входят в структуру ФСБ. И поэтому когда из Сумской области ВСУ начали заходить в Курскую область, то за сдерживание прежде всего были погранвойска ФСБ, которые и пропустили украинские войска через государственную границу Российской Федерации.

Плюс пока на этом направлении никакого фронта нет, все еще в движении. Если нет фронта, значит, нет министерства обороны, значит, отвечает за все ФСБ. Путин поэтому и не ввел военное положение, а объявил КТО – это абсолютно административно правильная вещь в системе путинского управления. Вот когда ситуация стабилизируется, обозначится фронт, тогда и режим КТО может быть изменен на что-то более серьезное. Плюс российская власть не хочет придавать большого значения украинской операции, ведь это продемонстрирует ее несостоятельность. Легче же сказать, что в Курской области какие-то "террористы и бандформирования", чем признать факт присутствия регулярной армии на своей территории.

– Курская область – большой удар по репутации российских властей и Путину? Ведь это очень похоже на "персональное унижение" российского диктатора и наплевательство на его какие-то "красные линии" и ядерные угрозы. В такой стране, как нынешняя РФ, ничто так не угрожает "стабильности", как угроза личному авторитету хранителя всей Системы, на котором вся "стабильность" до сих пор и строилась.

– Безусловно, это удар по Путину и по России как по ядерной державе, у которой, как вдруг выяснилось, собственная территория совершенно не охраняется. Что в короткое время совершенно никто не может ничего предпринять и нет никакой возможности для ответа на украинскую операцию. Плюс символика очень неприятная для Путина, потому что Курск – это Курская дуга, Курск – это одноименная подводная лодка, а 12 августа, кстати, очередная годовщина гибели этой субмарины. Плюс символика неприятная для Путина еще и в том, что обычно он устраивает что-то такое под Олимпиады, а тут украинцы устроили операцию, собственно, против Путина во время Олимпиады во Франции.

Все это неприятно, все это бьет по Путину, по российским властям. Ведь кроме потери контроля над собственной территорией, местные власти просто бросили все население. Никто ничего организовано там не делает, что еще раз демонстрирует слабость путинской системы управления. При этом ни одна из этих "теток", которые на камеру кричат, что их бросили, не сказала, что Путин устроил эту войну, что война никому не нужна, что ее пора заканчивать и так далее. То есть в этом смысле недовольство есть, но это не системное недовольство, а просто недовольство "боярами". И опять же, все эти "тетки", если вы обратили внимание, все говорят, царь-Путин, помоги, нас все бросили, приди, спаси. То есть у них ничего в мозгах не поменялось.

Это ужасная ситуация, потому что у них до сих пор еще не срослось в голове, что во всем виноват Путин и война, которую затеял Путин. Что вот теперь она пришла к ним на территорию, но у них все равно не срастается в голове, кто же виноват в этом.

– Так или иначе, но операция ВСУ – сильный удар по имиджу Путина и России. Уничтожение войск РФ на ее собственной территории может побудить Путина санкционировать жестокое возмездие, а именно шквал ракет, направленных на украинские города и инфраструктуру, а возможно, и применение тактического ядерного оружия.

– Я думаю, что все закончится именно тактическим ядерным ударом "куда-то". Вот россияне на днях взяли и подожгли покрышки в неработающей охладительной системе Запорожской АЭС, поднялся огромный столб дыма. Все испугались, весь Запад показал эту картинку, которая сработала в какой-то мере как страшилка. Пока что Путин сделал только это, что на время отвлекло внимание немножко от Курской области. Но в принципе я боюсь, что окончательная победа Украины (а это вполне реально, ведь у РФ мало что есть, это слабая страна и так далее) побудит проигрывающего Путина на применение тактического ядерного оружия. Он понимает, что поражение в этой войне – конец не только его личной власти, но, возможно, и жизни его и семьи.

– Операция в Курской области – единственный способ показать россиянам, что нужно прекратить эту войну? Путин может отменить свои предварительные условия фактической капитуляции Украины и сесть за стол переговоров?

– Нет, это не сработает. Про простой российский народ говорить вообще нечего. Он при власти "царя" никогда не признает, что тот неправ, потому как запуган. Путин же не признает своих ошибок и давления. То есть на Западе думают, что можно там чуть-чуть еще нажать – и Путин что-то там поймет, но они не понимают, как функционирует его мозг. Идея войны против Украины в российском обществе умрет только вместе с ним, и то, возможно, только на какое-то время. Я надеюсь, что у путинских приближенных, которые сидят вокруг него, будет достаточно здравого смысла, чтобы сообразить, что его устранение – единственный выход для них, чтобы наконец прекратить войну, повесить всех собак на Путина и сказать, что он во всем виноват.

Это человек, который давным-давно уже "улетел". Он создает впечатление рационального человека, но на самом деле он сумасшедший. То есть у него нет нормального восприятия событий, а потому взывать к какой-то рациональности просто бесполезно.