Российская агрессия уже приближается к моменту, когда она может надорваться: Зеленский поблагодарил союзников за важные решения 'Рамштайна-10'

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам-партнерам за решения о военной поддержке нашего государства, которые были приняты по результатам десятого заседания в формате "Рамштайн", состоявшегося 15 марта. Украинский лидер призвал еще больше усиливать давление на государство-террориста.

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Об этом гарант говорил в вечернем обращении к украинцам 15 марта. Он заверил: чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к возобновлению территориальной целостности Украины и международному правопорядку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, координирующим "Рамштайн", и всем нашим партнерам за неизменную готовность" помогать. Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться", – сообщил президент.

Он заявил о необходимости постоянно усиливать давление на Россию за террор: в нашей обороне, в санкциях, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями. Политический и юридический, уточнил Зеленский.

Отдельную благодарность президент выразил Дании за новый оборонный пакет для Украины и решение о специальном фонде помощи нашему государству в размере 7 миллиардов датских крон (миллиард долларов США).

"Очень важно. Очень нужно", – подчеркнул Зеленский.

Также лидер государства рассказал о важном решении, принятом в этот день в Лондоне по делу о кремлевской взятке Януковичу еще в 13-м году.

"Конечно, постоянно нахожусь на связи с нашими военными, с командующими. Все, что мы делаем, все, что делает государство, подчинено одной задаче – дать каждому нашему воину больше возможностей драться, дать каждому нашему городу больше безопасности", – добавил гарант.

Особо он отметил 54-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии и пограничников, удерживающих фронт в Бахмуте.

"Спасибо вам, воины! Спасибо и за храбрость, и за пополнение нашего обменного фонда", – подчеркнул Зеленский.

15-й отдельный полк и 1-я президентская бригада оперативного назначения Национальной гвардии – я благодарю вас за результаты в боях за города Донетчины! Пограничники Харьковщины – благодарювас за крепкое противодействие врагу! 406-я отдельная артиллерийская бригада и 131-й отдельный разведбат – спасибо вам, воины, за оборону Херсонщины! Спасибо за мощные ответы на вражеские удары по украинским городам", – добавил лидер государства.

Он выразил убеждение, что оккупант должен быть уничтожен и выразил благодарность всем, кто приближает победу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по итогам встречи в формате "Рамштайн" Швеция предоставит Украине 10 танков Leopard, а Норвегия – две системы ПВО NASAMS. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия вынуждена полагаться на Иран и Северную Корею, потому что у нее "заканчиваются возможности и заканчиваются друзья";

– генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс предоставит Украине большее количество систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.

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