Резников и генеральный инспектор Пентагона Сторч обсудили использование западного оружия и поддержку союзников. Фото

Министр обороны Украины Алексей Резников 26 января обсудил войну, начатую Россией против нашего государства, с генеральным инспектором Пентагона Робертом Сторчем. Чиновники в частности говорили о поставках украинской армии вооружения от Вашингтона и о его учете.

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О деталях украинский министр рассказал на своей странице в Facebook. Он сказал, что услышал от коллеги важные слова о том, что Украина победит в войне с российским агрессором.

Вместе со Сторчем в Украину прибыла делегация из США для надзора за использованием западной помощи.

По словам Резникова, инспекторы оценили логистическую программу Минобороны LOGFAS, созданную для мониторинга поставок Украине вооружения от партнеров и их контроля.

"Наши партнеры убедились, что все доставляемое из США в соответствующем количестве вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками. И главное: наши партнеры, как и мы, уверены: Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев прибыли инспекторы из США по надзору за использованием западной помощи в Украине. Они приехали в столицу с целью улучшения независимого наблюдения, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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