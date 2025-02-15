Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что во время предыдущего саммита страны НАТО приняли решение, что Украина будет иметь перспективу членства в военном блоке. Также он подчеркнул, что только одно государство не может единолично изменить это коллективное решение.

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Кроме того, Мерц не согласен со мнением, что членство Украины в НАТО будет невозможным до начала переговоров с Россией. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава ХДС отметил, что для изменения решения о членстве Украины в НАТО необходимо принять общее решение. При этом Мерц подчеркнул, что лишь одного государство не может поменять общее решение всех членов Альянса.

"Мы приняли решение во время предыдущего саммита, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО. Чтобы поменять это, нужно было бы принять общее решение. Я не соглашаюсь с тем, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможным до момента начала переговоров с Россией. Есть уже решение, мы уже приняли решение, и чтобы менять это решение, не думаю, что одного государство-член НАТО может это решать", – сказал Мерц.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе, учитывая позицию России. По его мнению, Москва "не позволит" стране вступить в НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от намерений стать членом НАТО, в том числе и на фоне вероятных переговоров по завершению войны. В то же время создается впечатление, что самым влиятельным "членом" альянса является Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин просто использует президента США Дональда Трампа. Глава государства отметил, что военный преступник хочет использовать Трампа в качестве "реквизита" на параде в Москве на 9 мая.

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