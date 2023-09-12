'Решение должно быть уже в сентябре': Зеленский требует от депутатов ВР безотлагательно открыть реестр е-деклараций

Президент Владимир Зеленский ожидает нового голосования Верховной Рады за закон об электронном декларировании. Он требует от депутатов, чтобы решение по этому поводу было принято уже в этом месяце.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 12 сентября. По словам главы государства, он ветировал закон сразу после того, как документ поступил из парламента.

"Сразу, как сегодня утром проголосованный закон поступил из Верховной Рады, подписал вето. Ожидаю нового голосования – с позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть. Как, кстати, и в отношении законопроекта по ПЭПам – политически значимых персон. И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом по вступлению", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что новый "исторический шаг" между Украиной и Европейским Союзом должен пройти в этом году.

"Все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект об е-декларировании, который оставляет реестры закрытыми.

Накануне депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций. За эту поправку отдали голоса 199 нардепов за минимальный "порог" в 226 голосов.