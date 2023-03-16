''Решение будет принимать Зеленский'': в Пентагоне оценили ход боев за Бахмут и отметили героизм ВСУ

В Пентагоне говорят, что Бахмут имеет "скорее символическую, чем стратегическую и оперативную ценность" в войне РФ против Украины. В то же время там подчеркнули, что только руководству в Киеве решать, перегруппировывать Силы обороны или оставаться и продолжать защищать город-крепость на Донетчине.

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Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 15 марта. Его слова процитировала пресс-служба американского оборонного ведомства.

"Относительно значимости Бахмута я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для его Вооруженных сил, должны ли они перегруппироваться или оставаться в Бахмуте", – отметил глава Пентагона.

По его словам, если Верховный главнокомандующий отдаст Силам обороны приказ перегруппироваться в какой-то момент, это не означает, что война проиграна.

"Это может только означать, и будет означать, что он намерен поддерживать преимущество. И это – ключевое", – сказал Остин.

Он признался, что аплодирует доблести и упорству защитников Украины, которые "сделали удивительные вещи в Бахмуте".

"Россияне работают над взятием города уже около семи месяцев. Они не слишком успешны. И все это благодаря усердию, самоотверженности и сосредоточенности украинских солдат", – констатировал министр обороны США.

Также он заверил, что союзники и партнеры Украины генерируют боевые мощности, которые, как они считают, предоставят ВСУ возможность изменить динамику хода войны, чтобы в какой-то момент продвигаться вперед, контратаковать.

"Когда бы это ни произошло и что бы они ни хотели делать в будущем, думаю, что платформа предоставления вооружений и обучения украинских солдат, поддержки оборудования в рабочем состоянии создаст для них преимущество на поле боя", – выразил убеждение глава Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Politico отметило, что официальные лица США все больше сосредоточены на подготовке ВСУ к большому весеннему контрнаступлению с целью отвоевать территорию. Ожидается, что оно начнется в мае и может разворачиваться по двум сценариям.

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