Роль Чемберлена на этот раз сыграл Вице - Президент Соединенных Штатов Джей Вэнс, который наговорил в Мюнхене кучу абсурда, хлопнул дверью и улетел. Это неудивительно, поскольку ни Вэнс, ни его босс Дональд Трамп не знают историю и легко могут спутать кобеля с кабелем.

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История же Соединенных Штатов такова, что эту страну создавали выходцы из Европы и плевать в колодец, из которого еще придется напиться, может дорого обойтись самим Соединенным Штатам. Большинству американского народа это точно не понравится, хотя очень значительная часть избирателей Трампа никогда не были в Европе и считают ее придатком Америки. Что сделал Чемберлен в 1938? Он попытался примириться с Гитлером и Великобритания получила через год летящие бомбы на свои города. Российские бомбы на Америку не полетят, однако полетит кое-что другое и дурно пахнущее. Дональд Трамп и Джей Вэнс это люди, которые, как торгаши на базаре, считают, что можно купить все, а если не продается, то пощелкать языком и сделать губки бантиком.

Страны Евросоюза, как и Канада, давно стали социальными государствами, где уважаются права человека и людям не дают умереть от голода и болезней благодаря высокой эффективности экономики. В Соединенных Штатах все построено на предприимчивости и это дает небольшое преимущество при правильном руководстве и налогообложении. Однако, один неверный шаг и все может полететь в тартарары. Слон в посудной лавке, каким является сегодня Дональд Трамп, может принести немало удручающих сюрпризов. Договариваться с ним о чем-то крайне сложно, поскольку он не помнит – что сказал и обещал вчера. В этом смысле Президент Украины Зеленский весьма наивный человек, если верит в то, во что нельзя верить. Он хочет о чем-то договориться с человеком, с которым не станут договариваться даже папуасы Новой Гвинеи. Офису Президента давно следовало заняться налаживанием отношений с Сенатом и Конгрессом Соединенных Штатов, но там до сих пор и "конь не валялся".

Дональд Трамп маниакально хочет получить Нобелевскую премию мира и ради этого он готов расшибиться в доску и побрататься даже с дьяволом, а Путин как раз из этого семейства. Проблема лишь в том, что Трамп никогда не читал басню "дедушки" Крылова "Лиса и виноград". Он вообще ничего не читал, кроме сводок с биржи и своих обвинительных вердиктов. Поэтому Нобелевской премии ему не видать, как своих оранжевых ушей. Тем не менее, говорить с ним надо, раз уж он влез в Белый дом, только не тем языком, каким хочет говорить Зеленский. С Путиным вообще говорить не о чем, кроме как о камере в Гаагской тюрьме и условий там содержания. Если Зеленский и его ОП продолжат плясать под дудочку Трампа, они рискуют очень скоро лишиться своих насиженных кресел на Банковой. Украинский же народ оказывается на месте пассажиров самолета, как в том советском анекдоте, который летит непонятно куда, самолет трясет, всех тошнит, а выйти нельзя.