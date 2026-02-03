Рейтинг доверия к Буданову вырос после назначения руководителем Офиса президента. Инфографика

Руководитель ОП Кирилл Буданов за месяц работы на новой должности существенно укрепил свои позиции в рейтинге доверия среди украинцев.

По данным январского опроса КМИС, Буданову доверяют 70% респондентов, тогда как не доверяют - 19%. Баланс доверия-недоверия составляет +51%, что равно показателю бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Эти данные обнародованы в инфографике издания "Слово и дело", посвященной первому месяцу пребывания Кирилла Буданова на должности руководителя Офиса Президента и уровню доверия к военным деятелям.

Как отмечается в материале, еще в июне прошлого года, когда Буданов возглавлял ГУР, уровень доверия к нему был ниже - 55,3% (по данным SOCIS). После назначения руководителем ОП этот показатель вырос почти на 15%.

Рост уровня доверия связывают с сочетанием многолетнего военного опыта Буданова и его новой роли в системе государственного управления. После более пяти лет во главе ГУР он стал одной из ключевых фигур президентской команды и одним из публичных представителей переговорного процесса, что непосредственно повлияло на восприятие его роли в обществе.

В то же время Валерий Залужный, который сейчас работает Послом Украины в Великобритании, также остается одним из лидеров общественного доверия. По данным КМИС, ему доверяют 72% опрошенных, не доверяют - 21%. Высокий уровень поддержки связывают с ролью Залужного в первые месяцы полномасштабного вторжения и способностью ВСУ удержать инициативу на поле боя.

В группу лидеров доверия среди военных деятелей также входят действующий Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и бригадный генерал Андрей Билецкий. Сырскому, по результатам январского опроса КМИС, доверяют 46% респондентов, Билецкому - 45%.