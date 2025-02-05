Редкоземельные металлы – это верхушка айсберга: чем еще Украина может заинтересовать США и как это повлияет на ход войны

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, что готов обменять помощь Украине на редкоземельные металлы. Но как прагматичный подход бизнесмена может изменить ход войны и почему нам важно как не упустить момент, так и не продешевить?

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В своей статье на OBOZ.UA от 22 января 2025 года, как раз после инаугурации Трампа, я описывал шаги, которые Украине нужно предпринять, чтобы не увязнуть в болоте навязываемого "перемирия", которое приведет к третьей мировой войне, а уверенно победить.

Одной из задач украинской дипломатии должны стать торги с 47-м президентом США: предложить ему в обмен на всеобъемлющую помощь то, от чего он никогда не сможет отказаться. И это не Нобелевская премия мира – а обогащение. Обогащение за счет восстановления американскими компаниями разрушенных украинских городов, сел и инфраструктуры, а также участие США в разработке месторождений полезных ископаемых. О стратегической важности редкоземельных металлов Украины говорил и президент Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" осенью 2024 года.

Задача Украины – купить расположение Дональда Трампа как бизнесмена, предложить ему то, что никогда не сможет предложить Россия. Тем более, что в вопросах добычи ресурсов США и Россия как раз конкуренты, и Вашингтону важно не только сохранять санкции против Москвы, но и усиливать их. Особенно в добывающем секторе.

Но чтобы все это предоставить 47-му президенту США и его наследникам, необходимо освободить территорию Украины, где находятся самые крупные месторождения ресурсов.

То, что Дональд Трамп прямым текстом сейчас говорит о редкоземельных металлах, показывает, что он лично форсирует события, потому что у него последний президентский срок, за который он должен успеть сделать то, что наметил. Трамп не будет медлить, он будет форсировать события, максимально ускорять процессы. Овальный кабинет в Белом доме при Дональде Трампе будет "динамо-машиной", а не "сонным царством", как при Джозефе Байдене.

При этом хочу обратить внимание на то, что президент США говорит именно о редкоземельных металлах, в то время как временно оккупированные территории богаты и другими ресурсами, в добыче которых могут быть заинтересованы компании США. А также во многолетних проектах по восстановлению освобожденных территорий – а это сотни миллиардов долларов инвестиций в строительство! И это нас полностью устраивает.

Но начиная торги, нужно понимать наши цели, которые если и будут содержать компромиссы, то незначительные. Без освобождения Донецкой и Луганской областей редкоземельных металлов Дональду Трампу не видать, и ему это нужно четко донести. И это не потому, что мы такие принципиальные, а потому что основные их месторождения находятся именно там.

По приблизительным подсчетам, потенциал месторождений редкоземельных металлов оценивается в $15 трлн. Но Дональду Трампу нужна синица в руках или он готов поохотиться на птицу покрупнее?

Аналогично и Киев, получивший сигнал о готовности к торгам от США, должен рассматривать (и предлагать) не только получение помощи в виде расширения объемов поставок, но и номенклатуры вооружений и техники. Ведь есть множество категорий, которые Украине поставлялись в крайне скудных количествах при просто огромных запасах ее на складах либо же не поставлялись вовсе.

С Дональдом Трампом нужно говорить как с бизнесменом в рамках заключения выгодной сделки. Но обоюдно выгодной, а не наоборот. Здесь нельзя недооценивать будущего бизнес-партнера, но и самим продешевить строго запрещено.

Вряд ли 47-й президент США до конца понимает, какая его может ждать перспектива развития на освобожденных территориях, но времени для того, чтобы в течение второго срока Дональду Трампу все реализовать, может физически не хватить, если делать ставку исключительно на усилия Украины.

С 2022 года, когда я говорил, что "Запад нам помогает меньше, чем мог бы", что у него есть "скрытый невысвобожденный потенциал", то очень часто слышал в ответ крайне глупое, но до обидного дерзкое: "так вам никто ничего не должен!"

Да, нам "никто ничего не должен" после неоправдавшихся надежд на Будапештский меморандум. Нам "никто ничего не должен" за то, что Украина, имея одну из сильнейших армий в Европе, десятилетиями стучалась в закрытую дверь НАТО, принятие куда могло бы предотвратить эту кровопролитную войну. И "никто ничего не должен" за то, что Украина стала форпостом для Европы, предотвращая вторжение России в страны ЕС.

Но если "никто ничего не должен", так может воспользуемся шансом, когда смогут быть должны?

Операция "Буря в терриконах"

Как я уже отметил выше, запасы редкоземельных металлов в Украине оцениваются приблизительно в $15 трлн.

В свою очередь, операция "Буря в пустыне" обошлась американскому бюджету в $102 млрд. Операция НАТО в Югославии – в $43 млрд, но это были общие взносы Североатлантического альянса, а не только США. Война во Вьетнаме, продлившаяся 8 лет, обошлась Штатам примерно в $740 млрд и не принесла абсолютно никакой долгосрочной выгоды.

Это всего лишь несколько примеров известных в истории операций, которые считаются как успешными, так и провальными.

В случае же с Украиной участие армии США (давайте представим такой вариант) против такого фактически истощенного противника, как российские оккупационные войска, не будет представлять собой "долгую войну". Выгода же? Только на восстановлении освобожденных территорий американские компании полностью окупят затраты, сравнимые с "Бурей в пустыне".

Ради такой перспективы военный контингент действительно можно отправить, чтобы гарантированно вернуть оккупированные территории и сократить сроки окупаемости при президентстве Дональда Трампа. И это действительно будет то самое Make America Great Again (MAGA), а не заискивание перед недобитым военным преступником.

Кроме того, в этой истории с возможной более глобальной помощью Украине есть свой очень важный момент – ослабление России на фоне ее поражения. Ведь и на этом у Белого дома есть возможность разыграть козырь в рукаве, который в свое время уже разыгрывался, но не особо уверенно, отчего и не имел успеха. Но это уже совсем другая история...

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".