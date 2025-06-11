'Речь идет о боеприпасах и всем остальном': в США заверили, что поддерживают предоставление Украине систем ПВО

В Соединенных Штатах заверили, что поддерживают предоставление Украине систем противовоздушной обороны, которые помогают отражать удары страны-агрессора России. Соответствующие вопросы обсуждались с европейскими союзниками, которые имеют такие системы защиты.

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Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс. Она заверила, что США являются большим сторонником и защитником Украины.

"Мы хотим, чтобы они (украинцы. – Ред.) имели средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они были способны противостоять ракетам, летящим на них. Мы знаем, что обсуждался вопрос о том, чтобы наши европейские партнеры, которые имеют эти системы, передали их Украине", – подчеркнула Брюс.

Также пресс-секретарь Госдепа США подчеркнула, что в рамках этой ситуации ведутся различные переговоры и обсуждаются аспекты, выходящие за пределы ответственности Госдепа, однако Америка привержена тому, чтобы эта война закончилась.

"Существует ряд различных переговоров и аспектов, связанных с такой динамикой, которые не касаются Госдепа. Речь идет о боеприпасах, закупках и всем остальном", – пояснила она.

Брюс пояснила, что не может раскрыть детали и не может утверждать, что США "не позволяет Украине что-то делать. Наоборот, всегда было наоборот".

"Наша цель – сделать так, чтобы эта война закончилась, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", – резюмировала она.

Напомним, 10 июня стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа сократит расходы на военную помощь Украине. Глава Пентагона Пит Гегсет объяснил это тем, что власти Соединенных Штатов хотят закончить эту войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский недавно заявил, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет к противовоздушной обороне, которые предназначались для Украины. Договоренность Киева об этих поставках была с администрацией президента США Джо Байдена.

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