'Реальная угроза': Зеленский обсудил с принцем Ирана в изгнании санкции против диктаторов и осудил сотрудничество с РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави в Мюнхене. Во время разговора стороны обсудили ситуацию в Иране, усиление санкций против диктаторских режимов и сотрудничество Тегерана с Россией.

О встрече сообщили в Официальном канале Президента Владимира Зеленского. В сообщении отметили, что Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за будущее и сочувствует всем жертвам иранского режима.

"Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее", – говорится в заявлении.

Позиция сторон

Во время разговора стороны уделили внимание ситуации внутри Ирана и направлениям, в которых граждане страны нуждаются в поддержке. Отдельно обсудили важность усиления санкций против иранского режима и других диктаторских режимов.

Зеленский поблагодарил принца за поддержку территориальной целостности Украины. "Спасибо принцу Ирана за поддержку территориальной целостности Украины. Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова помочь со своей стороны", – сказал он.

Сотрудничество с РФ

Стороны осудили сотрудничество между Россией и Ираном. Речь шла, в частности, о поставках иранским режимом дронов типа "Шахед" в Россию для атак по украинским городам, а также о передаче лицензий на их производство.

В сообщении подчеркнули, что такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Обсуждение состоялось в Мюнхене в рамках международных мероприятий, где украинская сторона продолжает переговоры по безопасности и санкционной политике.

