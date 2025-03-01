Пока приходим в себя вчерашний - коротко о реакции в США на то, что случилось в Белом доме. На месте среди коллег-журналистов было ощущение железнодорожной катастрофы - что-то сошедшее с рельсов резко и неожиданно, абсолютно выйдя из-под контроля. Царила атмосфера полного шока, при чем по совершенно противоположным причинам. Кого-то ошеломило поведение Трампа, других откровенно возмутили слова Зеленского.

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Зараз у США бачу дуже різні враження, але здебільшого їх можна розділити на три частини. Думки зіткані з ефірів американських медіа, коментарів законодавців, аналітиків, та інших заяв по різні сторони дискусії.

1) Зеленський виявив велику неповагу до Дональда Трампа та американського народу. Як мінімум, він повинен вибачитись, як максимум - піти у відставку. Український президент не в позиції щось предʼявляти американцям, і тим паче ставити свої умови. Дональд Трамп прагне якомога швидшого миру, а Зеленський не просто невдячний за це - він довів, що хоче продовження війни та смертей. Дональд Трамп захищає інтереси Америки і не мовчатиме, коли до нього звертаються таким тоном. Сьогодні він проявив справжнє лідерство, поставивши Зеленського на місце - на відміну від Джо Байдена та попередніх адміністрацій.

2) Адміністрація Трампа влаштувала заздалегідь сплановану провокацію і заманила президента України в пастку. Це - чорний день в історії американської дипломатії та Америки в цілому. Білий дім остаточно став майданчиком для поширення російської пропаганди. Президент США зрадив союзників і відкрито пристав на сторону Кремля. Натомість Зеленський проявив гідність і не побоявся дати публічну відсіч погрозам Трампа. Єдиний, хто поводився в Овальному кабінеті по-президентськи - це Володимир Зеленський.

3) Зеленський зробив помилку, яка коштуватиме Україні дуже дорого. Йому забракло мудрості не встрягати в перепалку з Джей Ді Венсом та Дональдом Трампом перед камерами. Якщо ви - лідер країни, якій критично необхідна американська підтримка, влаштовувати публічну суперечку з президентом США в Овальному кабінеті (а особливо з Дональдом Трампом) - дуже погана ідея. Потрібно було зосередитись на підписанні угоди про надра. Ні США, ні Україна від цього не виграли. Єдиний, хто святкує, - це Владімір Путін.

Це з того, що бачив і чув я.

Крім цього, після бурхливих подій в Білому Домі Дональд Трамп коротко поспілкувався з журналістами, а Володимир Зеленський дав розлоге інтервʼю в прямому ефірі для FOX News. Головні тези:

Дональд Трамп: Я хочу негайного припинення вогню, а Зеленський хоче далі воювати, хоча він не має козирів. В нього є козирі лише разом з підтримкою Америки. Він грає надто самовпевено і хоче підписати нас на це, але ми цього не зробимо. Він повинен погодитись на мир, а не казати "Путін те, Путін се". Або ви закінчуєте війну, або воюєте далі без карт в руках - і ми подивимось, що у вас вийде.

Володимир Зеленський: Українці дуже вдячні американському народу за підтримку, і ми розраховуємо на дружні відносини надалі. В Білому домі в нас була відверта розмова, як і має бути з партнерами, хоч і напружена. Думаю, що воно не вийшло добре для жодної зі сторін. Ми хочемо миру як ніхто інший, але це має бути справедливий і тривалий мир з гарантіями безпеки. Ми не зможемо просто пробачити Путіна після всього, що Росія скоїла. Чи повинен я вибачитись перед Трампом? Я його поважаю, але я не впевнений, що зробив щось погане, - хоча можливо, дещо було слід обговорити поза камерами. Чи піду я у відставку? Це має вирішувати український народ.

Такі справи. Дивимось, як ситуація буде розвиватись на вихідних - і далі, коли пристрасті трохи вщухнуть. Чесно, не знаю, в який бік це все може повернути. Але так чи інак, на Голос Америки Українською про все розповімо. Дякую, що стежите.