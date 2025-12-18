'Реакция будет сокрушительной': Рютте пригрозил Путину, если тот попытается снова напасть на Украину

Чтобы предотвратить новое нападение Российской Федерации на Украину в случае подписания мирного соглашения, руководство государства-агрессора должно осознавать "сокрушительную реакцию" со стороны Европы и Соединенных Штатов Америки. Именно такими должны быть послевоенные гарантии безопасности Украины.

Уверенность в этом выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В четверг, 18 декабря, он посетил Польшу и выступил на совместной пресс-конференции с министром обороны РП Владиславом Косиняком-Камышем.

Гарантии безопасности Рютте разделил на три уровня

Генсек Североатлантического альянса предупредил Москву и кремлевского диктатора Владимира Путина о последствиях нарушения мирных договоренностей.

"Если сейчас членство Украины в НАТО по практическим причинам невозможно, как предотвратить новое вторжение России? Путин должен осознавать: после мирного соглашения, если он попытается снова напасть на Украину, реакция будет сокрушительной. Именно на этом основываются наши гарантии безопасности", – сказал Рютте.

Он уточнил, что эти гарантии будут базироваться на трех факторах: сильной украинской армии, поддержке "Коалиции желающих" с участием европейских стран и Канады, а также роли США, формат которой сейчас обсуждается.

"Американский президент [Дональд Трамп] заявил в августе, что хочет, чтобы США были частью этих гарантий безопасности, и сейчас идут дискуссии о том, что именно это будет означать и как будет работать этот коллективный пакет гарантий безопасности", – отметил политик.

