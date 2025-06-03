'Разъяренность России никого не интересует': Зеленский рассказал о реакции лидеров Бухарестской девятки на операцию 'Паутина'

Украина продемонстрировала свою силу и то, что не все зависит от количества людей, которых Россия не жалеет и убивает. И атака на аэродромы врага это показала. При этом разъяренность Кремля из-за такой операции никого не интересует.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции. Рассказывая о реакции лидеров "Бухарестской девятки" на операцию "Паутина" он подчеркнул, что она, в частности, уменьшила потенциал России.

"С помощью такой спецоперации Украина продемонстрировала свои способности. Нарратив россиян о том, что они выиграют войну, уже не работает", – добавил президент.

Он напомнил, что во время вчерашней атаки украинские дроны поразили более 40 целей. А именно самолетов, которые бьют по Украине и которые унесли много жизней. Он также добавил, что видел настроение партнеров из "Бухарестской девятки" и других стран, когда рассказывал об этой операции.

Также президент отметил, что все зависит от воли, правды, ценностей, технологий и помощи.

"У нас есть несколько соглашений и нам не хватает оборудования. Но мы постоянно подчеркивали, что просим внутреннее финансирование. Это не операции на территории России, это военные цели на территории РФ, военные цели, откуда идут атаки на Украину, а также военные цели на временно оккупированных территориях", – отметил президент.

Он рассказал, что и до этого Украина провела несколько операций. В рамках одной из них 400 дронов одновременно атаковали российскую военную технику. Также было уничтожено 40 единиц вражеской техники: артиллерия, ПВО и бронированная техника. Такую операцию готовили три месяца.

"Мы не хотим демонстрировать свою силу, но мы ее демонстрируем, потому что враг не хочет останавливаться. А демонстрируем мы ее справедливо - по военным целям. Также мы демонстрируем ее нашим союзникам. Они были сильными союзниками, а стали сомневаться. Считаю, что результат операции очень хороший", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что украинская операция "Паутина" значительно уменьшает российский потенциал и показывает россиянам, что Украина работает над такими шагами.

"И если они не остановятся, мы будем работать дальше", – предупредил президент.

Зеленский добавил, что атака на аэродромы вернула веру в Украину и доверие партнеров.

"Россия должна идти к окончанию войны. Мы всем миром должны хотя бы пытаться остановить ее", – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, разгневается ли РФ.

Президент напомнил, что в ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения: 7 ракетами и 472 беспилотниками различных типов. Защитники неба обезвредили над рядом областей 385 целей.

Напомним, что вечером, 2 июня, более чем через сутки после успешно проведенной операции "Паутина" на масштабную атаку дронов по военным объектам РФ отреагировали в США. Впрочем, без никакой позитивной или негативной конкретики.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Во время атаки противник мог потерять не менее 40 самолетов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!