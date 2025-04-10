Рассматривались разные кандидатуры: в Генштабе прокомментировали слухи о переводе Сухаревского на другую должность

В Генеральном штабе подтвердили, что кандидатуру командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского рассматривали для назначения на другую должность среди руководящего состава новых армейских корпусов. Но такая возможность только рассматривалась, и распространенная в СМИ информация о его переводе не соответствует действительности.

Видео дня

Об этом заявили в Генштабе. В главном военном ведомстве ответили на запросы представителей медиа.

В Генеральном штабе объяснили, что действительно в процессе формирования организационного ядра и последующего назначения руководящего состава новых армейских корпусов рассматривали разные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом. Среди них также была и кандидатура полковника Вадима Сухаревского.

"Однако, информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВС Украины не соответствует действительности", – говорится в сообщении Генштаба.

Там заверили, что Сухаревский продолжает выполнять задачи в должности командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отметим, что информация о том, что Вадим Сухаревский якобы уже получил новую должность командующего вновь армейским корпусом, появилась в СМИ утром 10 апреля. Издание, ссылаясь на собственные источники, писали, что увольнение Сухаревского уже несколько месяцев обсуждается руководством ВСУ.

Напомним, что полковник Вадим Сухаревский возглавляет Силы беспилотных систем с момента их создания в 2024 году. До этого он являлся заместителем главнокомандующего ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале мер по переходу Вооруженных сил на корпусную систему. По его словам, для этого Украина приступила к реализации организационных реформ. Сам переход должен состояться в начале апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!