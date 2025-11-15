Антикоррупционное расследование, о котором сейчас внезапно заговорили, причем все и сразу, начались, понятно, не вчера и не позавчера, но проходило, получается, в режиме "Совершенно секретно!" - видимо, в интересах следствия для пользы делу (и заодно - из уважения у уважаемым фигурантам и еще большего уважения к тем, с кем их ассоциируют общество и общественность).

Весьма интересно, выход на поверхность именно сейчас - произошел случайно или был неожиданно ускорен-санкционирован, и если второе, то кем?

А еще интереснее - чем все закончится? Лишь отставками и "санкциями" или кто-то таки по-настоящему сядет за решетку? Если второе, то кто именно - фигуранты дел или те, кто их "оклеветали-оговорили-оболгали-очернили"?

Или, может, по устоявшейся традиции не сядет никто: просвистели и разошлись… Хоть и в такое время…

Считаю, что так нельзя, слишком уж все громко и не очень своевременно. Джинн уже вылез: народ требует "крови" и ее полного отсутствия теперь никому не простит. Поэтому обязательно КТО-ТО ДОЛЖЕН СЕСТЬ.

[Кстати, слово "коррупция" (повикипедируйте!) - чересчур многоплановое со множеством оттенков и потому не очень понятное, как, между прочим, и все эти иностранные инфляция/фелляция, фракция/фрикция, люстрация/кастрация (разве своих не хватает?), так что я бы его заменил на тыринг (укр. - поцупінг), соединяя отечественную основу со стратегическим курсом на евроинтеграцию.]