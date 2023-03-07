Распространяла пропаганду и пыталась "расшатать" ситуацию: экспредседателницу львовской ОПЗЖ будут судить за госизмраду

Бывшая глава Львовской областной организации запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная Платформа – За Жизнь" будет судима по факту государственной измены. Соответствующий обвинительный акт направили в суд прокуроры Львовской областной прокуратуры по результатам расследования.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса главного прокурора. В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Ей грозит запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

"Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы областной организации запрещенной в Украине партии ОПЗЖ по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Расследованием было установлено, что с 2015 года женщина руководила рядом местных пророссийских организаций, в частности, запрещенной партии ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор – право народа".

Отмечается, что, действуя по указаниям спецслужб страны-агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране.

Также обвиняемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию.

Кроме того, с 2018 года женщина систематически принимала участие в программах на российских и пророссийских медийных ресурсах, выступая в роли "политического эксперта" и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине.

"В своих интервью она распространяла пропагандистскую, пристрастную и исключительно негативную информацию об Украине относительно русофобии, фашизма, нацизма и радикального национализма, а также якобы расположенных на территории государства баз НАТО", – утверждают прокуроры.

Как известно, с 2015 года Львовскую областную организацию запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ возглавляла Инна Иваночко.

Напомним, 26 августа 2022 года эксглаву ОПЗЖ во Львовской области Инну Иваночко было уведомлено о подозрение в государственной измене.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2019 году Инна Иваночко в эфире российского телевидения жаловалась на жесткие притеснения русскоговорящих людей во Львове со стороны националистов.