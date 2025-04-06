Ракеты запустили с Черного моря: Зеленский объяснил, почему Россия срывает перемирие на воде

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе сегодняшней атаки Россия использовала ракеты, выпущенные из акватории Черного моря. Кремль избегает прекращения огня, чтобы сохранить потенциал для ударов по украинским городам и портам.

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Об этом глава государства сказал в видеообращении 6 апреля. По его словам, партнеры Украины владеют информацией о том, с каких судов и из какой части моря был произведен запуск.

"В сегодняшнем российском ударе были ракеты, которые запустили из акватории Черного моря. [...] Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня – они хотят оставить себе возможность избивать из акватории моря по нашим городам, по нашим портам", – пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что морское перемирие – это не только возможность осуществлять свободное судоходство и снабжать продовольствием морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Тем не менее, Москва хочет оставить себе свободу действовать с моря, а российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны.

"Путин не хочет заканчивать войну — он ищет, как оставить себе возможность разжечь войну в любой момент с еще большей силой", — подчеркнул украинский лидер.

Глава государства призвал в дальнейшем сдерживать Россию всеми доступными способами:

укреплять обороноспособность Украины,

не отменять санкционное давление,

вести с Кремлем такой диалог, лишающий его возможности продолжать агрессию и убивать.

При этом перемирие должно быть полным и без всяких условий, считает Зеленский. Только так оно может гарантировать сохранение жизней.

"Украина согласилась на предложение Америки, предложение полного, безусловного прекращения огня. Путин отказывается. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов – до сих пор ее нет, – ожидаем реакции всех в Европе, всех в мире, кто хочет мира", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 6 апреля Россия совершила комбинированный удар ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА, запустив всего 132 средства – 23 вражеских ракеты и 109 беспилотников разных типов. Силы обороны уничтожили над Украиной 40 российских ударных БПЛА и 13 крылатых ракет. В результате действий врага пострадали Киевщина и Киев, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина и Николаевщина.

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