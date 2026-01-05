'Ракеты для ПВО нужны каждый день': Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии защиту Украины от атак РФ

В понедельник, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Стороны обсудили усиление украинской ПВО.

Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале. Глава австралийского правительства гарантировал предоставить помощь от Канберры.

"Обсудили нашу защиту и российские удары по украинским городам и общинам. Господин Премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для ПВО нужны каждый день, так же как и каждый день нужна поддержка нашей обороны", – сказал он.

Зеленский рассказал Албанизу о ситуации в дипломатии и проинформировал о следующих шагах Киева, договорившись о следующей коммуникации.

Что предшествовало

В ночь на 5 января российские войска атаковали Киев дронами. В Оболонском районе столицы, в результате атаки, вспыхнул пожар в частной клинике, зафиксированы разрушения, известно об одном погибшем, еще по меньшей мере четверо пострадали. На момент атаки в здании находилось около 70 человек, в том числе 26 пациентов: 16 из них перевезли в коммунальные больницы города.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по больнице в Киеве, которая произошла в ночь на 5 января, отметив, что оккупанты умеют воевать только с объектами, которые спасают и обеспечивают жизнь людей.

